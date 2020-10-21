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畢業生求職難 青年失業率破兩成 整體失業率6.4%近16年新高 學者料年底超7%

【明報專訊】新冠病毒疫情持續近一年，嚴重衝擊經濟及勞工市場，本港最新失業率增加0.3個百分點，至6.4%，為近16年來新高，「失業大軍」再多1.15萬人，逼近26萬。其中，20至24歲年輕人失業率升破兩成，人數較年中（3至5月）增逾五成。有學者相信，隨着部分僱主沒申請第二期保就業計劃，年底可能有裁員或結業潮，料失業率年底將升破7%，並相信經濟不景下，僱主會減少聘請沒經驗的畢業生或年輕人，料年輕人失業率短期會繼續惡化。

零售及藝術娛樂失業率升幅最大

政府統計處昨公布，經季節性調整的失業率由今年6至8月的6.1%，升至7至9月的6.4%，見近16年新高；對上一次錄得6.4%已是2004年11月至2005年1月。就業不足率則維持3.8%。

多個行業失業率惡化，以零售及「藝術、娛樂及康樂活動」失業率升幅最大，增加1.1個百分點，分別達9.3%及11.4%。零售、住宿及膳食服務業失業率亦急升0.8個百分點，至11.7%，為SARS後高位，當中餐飲服務活動業的失業率和就業不足率，分別攀升至15.2%及9.5%。

羅致光：勞工市場短期仍受壓

勞工及福利局長羅致光昨表示，在本地第三波疫情下，今年第3季勞工市場惡化，特別7月及8月。但疫情9月減退，勞工巿場面對的壓力在季末有穩定迹象，同時保就業計劃提供支援作用。他表示經濟依然疲弱，全球疫情仍在變化，勞工市場短期內仍將面對壓力。

根據社署最新數字，今年9月共有225,958宗綜援個案，較8月少232宗，下跌0.1%，其中失業綜援按月升1.4%，至19,024宗；新申請個案增25.1%，至1162宗。

中大商學院高級講師李兆波表示，部分僱主沒申請第二期保就業計劃，意味可能裁員甚至結業，加上疫情比預期長，不少公司年底可能重整業務或結業，失業情况短期內會持續惡化；隨着保就業計劃下月完結，料失業率年底升破7%。他又指出，倘國泰航空如傳聞中裁員，足以將失業率推高0.1個百分點。

鄧家彪：絕對未見頂 促盡快推失業援助金

勞工顧問委員會勞方委員、工聯會鄧家彪表示，失業率「絕對未見頂」，料年底不少企業裁員或結業。他稱政府不能依賴失業綜援幫助市民，促政府降低領取在職家庭津貼的工時門檻，並盡快推出失業援助金。

根據最新數字，20至24歲年輕人失業率達20.1%，增幅達1.6個百分點，較去年同期的9.8%增加10.3個百分點。此年齡群組多達4.45萬人失業，較上次增加4200人。政務司長張建宗早於今年6月已表示青少年失業情况尤為嚴重，當時（3至5月）20至24歲青年失業率為13.4%，失業人數約2.8萬。

學者：僱主生死存亡 不願聘無經驗畢業生

李兆波表示，不少僱主「已在生死存亡之秋」，不會聘請沒經驗的畢業生及年輕人，即使部分大企業願意聘請畢業生，薪酬亦較低。他相信年輕人失業率短期內難改善，要視乎未來疫情及經濟發展。鄧家彪稱，20至24歲年輕人失業率增加料與不少畢業生找不到工作有關，他認為情况嚴重，建議政府給予企業更多補貼聘請畢業生或年輕人、加強對畢業生培訓等。

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