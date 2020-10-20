【Emily】袁家論政 容海恩「坐埋一邊」 袁爸爸：如新抱撇清關係不怪對方

袁彌明：阿哥揀老婆 唔會有意見

Erica話，咁多政黨中佢「最憎新民黨」，因之前參選佢同新民黨對撼，但表明阿哥揀老婆，佢唔會有意見，等於佢揀老公都唔想任何親戚有意見。佢話去年7．21事件後唔想見到任何「藍絲」，認為呢件事上，立場企對面嘅係是非不分、埋沒良知。Eunice喺節目隔空回應：「我會覺得佢嘥氣，講乜鬼良知，我無良知咩？我覺得你嘅良知係錯」，不過佢話君子協定，大家都有默契唔會當面講。

容：透過老公叫老爺小心啲

身在海外嘅袁弓夷話，佢好清楚係同中共對着幹，但有時都會諗吓，如果將來美國制裁佢哋，佢兩個孫女甚至袁彌昌會唔會受影響。袁弓夷又話，佢同Eunice各自立場都唔會改變，但新抱同佢撇清關係係正常，唔會怪對方。Eunice就話，有透過老公叫老爺小心啲，又話佢仲係議員，都會有避忌，話好難同老爺一齊出街食飯。