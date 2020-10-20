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【Emily】袁家論政 容海恩「坐埋一邊」 袁爸爸：如新抱撇清關係不怪對方

【明報專訊】社會撕裂令唔少政見唔同嘅家庭難和睦相處，政圈「袁氏一家」成員光譜好闊，噚晚播出嘅港台《鏗鏘集》訪問呢家人，人民力量前主席袁彌明（Erica）形容自己係激進民主派，大家姐袁彌望就話自己「淺黃偏中間黃」，二哥袁彌昌自稱中間派，「阿嫂」新民黨容海恩（Eunice）自稱愛國愛港建制派，至於近日打「國際線」嘅袁爸爸袁弓夷就話自己「黃到金」。Eunice話喺家庭聚會聽到佢哋討論都無發表意見，會坐埋一邊；袁彌望讚Eunice有修養，話大家喺屋企口沫橫飛討論政事，Eunice 都係坐喺隔籬笑，佢都不得不佩服。

袁彌明：阿哥揀老婆 唔會有意見

Erica話，咁多政黨中佢「最憎新民黨」，因之前參選佢同新民黨對撼，但表明阿哥揀老婆，佢唔會有意見，等於佢揀老公都唔想任何親戚有意見。佢話去年7．21事件後唔想見到任何「藍絲」，認為呢件事上，立場企對面嘅係是非不分、埋沒良知。Eunice喺節目隔空回應：「我會覺得佢嘥氣，講乜鬼良知，我無良知咩？我覺得你嘅良知係錯」，不過佢話君子協定，大家都有默契唔會當面講。

容：透過老公叫老爺小心啲

身在海外嘅袁弓夷話，佢好清楚係同中共對着幹，但有時都會諗吓，如果將來美國制裁佢哋，佢兩個孫女甚至袁彌昌會唔會受影響。袁弓夷又話，佢同Eunice各自立場都唔會改變，但新抱同佢撇清關係係正常，唔會怪對方。Eunice就話，有透過老公叫老爺小心啲，又話佢仲係議員，都會有避忌，話好難同老爺一齊出街食飯。

相關字詞﹕鏗鏘集 袁弓夷 容海恩 袁彌昌 袁彌明

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