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2020年10月20日星期二
港聞二
轉載警資料 鄭麗琼認藐視法庭緩刑 官信真誠道歉：再有人違禁令 量刑勢以月計
原指「具煽動意圖」 警：徵意見後改控藐視 鄭：比其他人 我案微不足道
6‧10立會外集結 5男認罪兩人判教導所
警斷指案 無名指骨折警司：屈曲程度比以往差
控暴動中大女生獲德國難民庇護
陳浩天控襲警 遭拍盔警長：睹高瘦男子縮手
網上籲圍新屋嶺 「金正恩」煽惑集結罪成
蒙面法覆核案 泛民毋須付政府訟費
港大學生會辦反修例展 學生：日後難再有 標語說不得 黃傘摺疊展
食衛局擬加購流感針撥私醫 限參與資助不另收費者 料兩周內實行
錯批染疫印度領館職員免檢 衛署致歉
蔡堅引政府：擬強制高危群組檢測
7．21新界北副指揮 曾正科勢坐正 警隊高層變動 兩「明日之星」職位對調
偷運羅漢齋飯入收押所 3人判守行為
唐英傑申保護令被拒 官拒批懲罰性訟費
黎智英公司入稟促警還資料
去年拒保昨再被捕 葉錦龍控刑毁阻差
偽冒衛署電話 套外遊紀錄個人資料
抗癌藥現金退回計劃惠140人 防癌會冀更多藥廠參加
北區清晨炮聲連連 居民質疑練兵太早
涉騙百萬「握手費」 廉署告友邦保險兩前代理
闖劉鑾雄李澤楷宅「借錢」 內地漢認圖爆竊囚20月
運菜車地庫起火 喜來登酒店疏散12住客
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【Emily】袁家論政 容海恩「坐埋一邊」 袁爸爸：如新抱撇清關係不怪對方
【Emily】EQ促跟進立法禁辱公僕
【Emily】話曾拒絕外面挖角 林鄭：堅持服務市民
【Emily】黃大仙祠迎百周年 將推紀念金吊墜
【Emily】話年輕人係未來棟樑 林志偉：警隊歷反修例「浴火重生」
【Emily】「啦啦仔」Larry當選港運會吉祥物
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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