港聞

港聞二

北區清晨炮聲連連 居民質疑練兵太早

【明報專訊】繼元朗新田軍營上周有解放軍駐港部隊操炮、產生巨響後，北區昨日亦有多名居民稱聽到巨響，矛頭直指區內的新圍／大嶺靶場，有居民向本報投訴稱，早於清晨7時已聽到巨響，斥時間太早；北區區議員、民主黨立法會議員林卓廷批評駐軍無理會北區居民安寧，稱會去信政府要求跟進。警方發言人口頭向本報表示，未有接獲相關投訴。解放軍駐港部隊昨日未有回覆本報查詢。

警稱未接投訴 駐軍未回覆

居於粉嶺聯和墟的楊先生向本報表示，昨日早上約7時聽到首次巨響，「砰砰砰，像打仗一樣」。被問到為何肯定是由解放軍發出，他稱曾經親眼在新圍軍營一帶目睹操練，過往亦「聽唔少」炮聲，但操練一般在下午、黃昏時間，認為今次時間太早。他雖然理解軍人有必要操練，「時間上可以斟酌，可否早上9時後才操練？」

除了楊先生外，facebook群組「上水人大聯盟」亦有多名網民聲稱聽到巨響。

林卓廷批擾人清夢 將函政府跟進

林卓廷說，北區不少居民昨日表示清晨時分聽到炮聲巨響，他質疑為何要在清晨時分操練，批評無理會北區居民的安寧、擾人清夢。他說將去信政府跟進，要求勿騷擾社區安寧，「你有你的職務，都不可以這樣影響周圍居民」。

根據政府新聞處資料，當局曾預告新圍／大嶺靶場本月將舉行實彈射擊練習，時間為射擊練習日期的上午8時至晚上9時。

翻查資料，元朗八鄉攸潭美道一帶上周二（13日）亦接連傳出爆炸聲，元朗區議員杜嘉倫當時稱，有街坊於清晨6時已聽到巨響；他亦於早上7時聽到巨響；他其後駕車至軍營附近，雖然未有親眼目擊炮火，但確認巨響來自軍營；當時警方消息指新田軍營內駐港部隊正在演習。

相關字詞﹕操炮 演習 解放軍 林卓廷 立法會議員 民主黨

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