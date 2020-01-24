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抗癌藥現金退回計劃惠140人 防癌會冀更多藥廠參加

【明報專訊】香港防癌會去年12月推出「癌症藥物現金退回計劃」，至今逾140名癌症病人受惠、已發放逾720萬元。傳統癌症藥物資助計劃中「買一送一」等資助，醫護要每次核對病人該次購藥是否獲資助，新計劃中病人只要交回收據就可獲批一定金額資助，有醫生認為行政工作量大減。香港防癌會期望更多藥廠參加現金退回方式的資助計劃。

涵兩免疫治療及一標靶藥

適用13種治療方案

香港防癌會總幹事陳廣慧表示，計劃涵蓋兩種免疫治療藥物以及一種標靶藥物，適用於治療肺癌、肝癌等13種治療方案；病人經醫管局醫生轉介，如有需要，經會方資產審批後便可參加計劃。

行政工作大減

計劃顧問、腫瘤科專科醫生鄭志堅表示，傳統癌症藥物資助計劃多以「買一送一」等方式推出，醫護需時核對病人每次購藥是否獲資助，為行政工作量造成負擔。新計劃中，病人只需將醫管局藥房收據交回防癌會，由會方計算資助額並直接批出支票，鄭認為大大減低醫護行政工作。

肺癌漢每月藥費四五萬

獲資助萬多元

40歲的何先生兩年前確診第3B期肺癌，經評估後採用免疫治療藥物，惟每月一針的藥物索價4萬、5萬元。他今年2月開始接受「現金退回計劃」資助，每個月獲資助萬多元，至今醫病花去127萬元，當中有約10萬元由計劃資助。他表示本身購買的醫療保險保費有限額，參加計劃後可幫補支出，增加打針次數。

陳廣慧表示，會方以問卷訪問94名受惠病人，逾八成人認為得到適切援助，九成人認為減輕了經濟壓力，希望未來更多藥廠參與現金退回計劃。陳又表示，沒為計劃服務人數及推出時間設限，只要病人有需要就會幫忙。

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