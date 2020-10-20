偷運羅漢齋飯入收押所 3人判守行為

【明報專訊】2016年旺角大衝突被控暴動罪，審訊後被裁定罪名不成立的林傲軒，今年2月連同荔枝角收押所其中一間膳食供應商的負責人及女員工，偷運一盒羅漢齋飯給一名還押男子。3人違反《監獄條例》，各被控將未獲授權物品引進監獄罪，昨在西九龍裁判法院提訊，獲准以現金1000元自簽守行為15個月，控罪獲撤銷。
李友連（50歲）原被控將未獲授權物品引進監獄罪，丘彩芳（64歲）原被控協助將未獲授權物品引進監獄罪；林傲軒（25歲）則被控促致未獲授權物品引進監獄罪。
懲教員聽到探望對話 拘送飯員工
根據案情，林傲軒2月15日到荔枝角收押所探望還押男子連潤發，當時對話內容有錄音，懲教人員亦在監察，人員聽到林傲軒跟連潤發說「同你入咗飯，晏晝應該有齋食」，遂報告上級。
兩天後，懲教人員檢查某間供應商所提供的飯盒，發現其中一個飯盒不是食物餐單所批准的食物，隨即拘捕送貨員工李友連，她在警誡下承認知道齋飯不獲批准，聲稱是應同事所要求送貨；丘彩芳則承認接收林傲軒訂單。
翻查資料，連潤發是2016年旺角大衝突中暴動罪成的被告，被判囚3年，去年7月刑滿出獄，惟他之後在11月18日的理大衝突再被控暴動罪，至今一直還押。
【案件編號：WKCC2747/20】
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