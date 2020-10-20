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7．21新界北副指揮 曾正科勢坐正 警隊高層變動 兩「明日之星」職位對調

【明報專訊】臨近年尾，警隊新一輪「yes letter」升職名單正醞釀，最近敲定了部分晉升人選及職位調動。消息稱，獲警隊重點栽培的助理處長（行動）周一鳴，將與助理處長（人事）陳俊燊對調職位。另外，元朗7．21事件發生時任職新界北總區副指揮官及之後就事件解畫的曾正科，下周起將署任總區指揮官，意味很大機會晉升助理處長。

周一鳴陳俊燊有望逐「隔代一哥」

周一鳴近年晉升速度極快，去年11月，時任助理處長（行動）麥展豪被調職新界北，助理處長（行動）崗位隨即由周一鳴署任；理大衝突期間，周一鳴以助理處長（行動）身分見傳媒講解，至今年2月正式確認升職。周一鳴及陳俊燊均是警隊「明日之星」，二人有望競逐「隔代一哥」，而人事及訓練處長李建輝將於今年底退休，周接任的呼聲高，今次警隊安排他調職，料為日後晉升鋪路。

另外，現任職新界北總區副指揮官曾正科，下周二（27日）開始署任總區指揮官之位，意味很大機會正式晉升助理處長。至於原任新界北總區指揮官的麥展豪，將於同日調任新界南總區指揮官，接替快將退休的外籍警官黎德禮。

元朗7．21事件發生時，現任行動處處長郭蔭庸任新界北總區指揮官，至去年11月晉升高級助理處長，倘曾正科確定升職，則7．21事件發生時，新界北總區兩名最高指揮其後均獲晉升。

7．21新北總區兩最高指揮先後升職

至於其他來年升任助理處長人選，包括曾任黃大仙警區指揮官、其後調至刑事總部的曾艷霜，她將升任助理處長（服務質素），政府電話簿顯示她正署任該職。另外，陳東及葉雲龍分別會出任助理處長（保安）及助理處長（刑事）；事實上，二人今年已署任有關職位，有待年底警隊發信通知「坐正」。另外，去年反修例運動期間任警察公共關係科高級警司、不時現身簡報會的余鎧均，將升任刑事部刑事支援科總警司。

相關字詞﹕警務處 警隊 曾正科 陳俊燊 周一鳴

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