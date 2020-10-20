食衛局擬加購流感針撥私醫 限參與資助不另收費者 料兩周內實行

衛生署訂購共87.8萬劑流感疫苗應對2020/21季度，其中政府防疫注射計劃佔62.8萬劑，季節性流感疫苗學校外展（免費）計劃下的小學服務有25萬劑。此外，政府資助50歲或以上、6個月至未滿12歲兒童、孕婦及傷殘人士等，到參與疫苗資助計劃的私家醫生診所接種，每劑資助額為240元，約四成醫生不額外收費。

食衛局及衛生署代表昨會見多個醫學組織，包括醫學會、醫學專科學院等。蔡堅會後表示，政府透露會分發疫苗予參與疫苗資助計劃及不會額外收費的私家醫生，以資助符合資格的市民接種，預計一兩周內實行。

西醫工會：200醫生要求逾3萬針

西醫工會會長楊超發昨表示，工會上周六網上調查顯示，截至前日共約200名醫生要求訂購超過3萬針。他稱食衛局要求各醫學組織於本周五（23日）就所需疫苗「報數」。

醫護誠信同行主席林哲玄指出，會上三大醫療集團均表示疫苗缺貨，局方立場是期望高危群組有針可打，但暫未掌握外展到校接種及上述計劃的疫苗需求。

食衛局發言人表示，衛生署留意到全球流感疫苗供應緊張，供應商承諾會確保供應穩定，署方會密切留意接種情况及存量。在不影響為高危群組而設的政府疫苗資助計劃下，會考慮與疫苗供應商商討，把「額外供應」調撥予私人醫療服務提供者，讓高危群組透過資助計劃更易接種疫苗。

醫生憂影響外展 幼園：未聞延遲

楊超發昨稱，部分私家醫生已斷貨，擔心影響外展到幼稚園等接種疫苗。衛生署表示，小學外展由政府提供疫苗；而幼稚園等人數較少、位置分散，由私家醫生購買及運送疫苗。

教協理事、幼稚園校長梁秀婷稱，未聞有幼稚園因診所疫苗不足而要延遲接種活動，以她所屬幼稚園為例，安排11月接種第一針，排期與往年相若；不過，往年會一併為其50歲或以上的學生家人接種，今年收到通知，提供予家人的疫苗不足。

賽諾菲巴斯德香港發言人表示，會嘗試聯絡法國總部，研究能否增取更多疫苗供港。

葛蘭素史克有限公司發言人稱，留意到近日市場需求上升，正密切關注情况，並已聯繫總部以協調供應。

明報記者

（疫情第三波）