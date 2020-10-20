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港大學生會辦反修例展 學生：日後難再有 標語說不得 黃傘摺疊展

【明報專訊】港大學生會與團體「物敍」在校內舉辦展覽，展出有關反修例運動的物品，其中一個展品是展示一個「命」字的黃色雨傘，展品簡介沒明言傘上寫有何字，但形容「寫了一句常見的抗爭口號」，而政府指該口號在《港區國安法》下屬違法字句。有參觀的港大學生認為，展覽有助喚起人們對反修例運動的記憶；亦有學生擔心隨着當局的限制增多，大學日後難以舉辦類似活動。

名為「格物」的展覽昨日至本月31日在港大學生會大樓舉行，由港大學生會及團體「物敍」合辦。根據場內簡介，後者「致力研究和收集一些與香港社會運動有關的物件，從而講述香港獨特的抗爭方式和相關的警暴問題」。是次展出15件展品，各有中英文簡介，部分同時播放有關展品背景的錄音片段。

其中一個展品是一把黃色縮骨遮，傘布寫有標語，惟主辦方沒打開該傘，僅見傘布其中一面寫上「命」字。展品簡介沒寫明傘上有何標語，但形容其為「一句常見的抗爭口號」，「香港特區政府指該口號現在在《港區國安法》下屬違法字句」。展品展出時附有物主的錄音聲帶，其認為反修例運動承繼2014年雨傘運動精神，故採用黃傘。物主又提到，當時在港買不到黃色雨傘，展品是於網上購入的二手傘。

參觀者稱助反思 「有天會再出來」

昨日中午約10多人參觀展覽，港大三年級生黃同學認為展品配合燈光及錄音聲帶展出，設計頗有心思。她說，身邊愈來愈少人在社交媒體提及社運，認為他們或多或少丟淡反修例運動，是次展覽有助回顧並反思整場運動。月初特首林鄭月娥稱大學宣傳國安責無旁貸，如有需要執法機關會處理，對此黃同學說，隨着當局增設限制，加上機構或自我審查，未來大學舉辦類似活動的空間愈來愈小。

除了學生，亦有港大職員到場參觀。在港大任職的鄭先生說，展覽可提醒自己過去曾經歷的反修例運動。疫情下本港遊行示威次數大減，鄭先生認為街頭抗爭雖減，但社會沒丟淡反修例運動，「相信有一天我們會再出來，像現時泰國的人」。他又說，就算日後當局打壓類似活動，「但香港人總有方法繼續表達其意見及訴求」。

上月港大連儂牆遭外來者破壞，昨日展覽有學生義工負責看守展品，而每日展覽時間結束後會收起展品。

港大:尊重表達自由 盼守法

港大回覆查詢稱，大學尊重學生會舉辦活動及表達意見的自由，並期望同學對言論負責，守法行事。

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕反修例運動 展覽 港大學生會 港大

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