陳浩天控襲警 遭拍盔警長：睹高瘦男子縮手

被告陳浩天（29歲）否認於去年7月13日在上水新運路及智昌路交界，與身分不詳的人非法集結，以及襲擊警署警長陳國深。

報稱受襲的警署警長陳國深供稱，當日在上水站外以便衣執勤，至下午5時許，他與同僚截查兩青年，有多人圍觀，其間有人叫喊「委任證」及「放人」，人群情緒開始高漲，他和同僚決定撤離，其間感覺到有人「好大力拍落我頭盔」，轉身看到一名高瘦男子縮手到腰間。

陳國深稱，該男子之後一直後退，旁邊的人群擁上開傘擋住，該男子便消失。隨後他和同僚共4人退至附近花槽，被約百多名群眾包圍，有人向他們投擲雨傘及雜物，他亦被人「淋可樂」。陳事後到醫院驗傷，證實右胸及右腕有觸痛，雙膝有傷。

呈堂片段看不到陳浩天伸手到何處

庭上片段顯示大批民眾尾隨警員撤退，陳浩天亦在其中，他曾向前伸出手，但看不到他伸手到何處。辯方稱陳國深誇張供辭及捕風捉影，陳國深不同意，強調他的頭盔被拍至移位。聆訊今續。

【案件編號：WKCC1750/20】

（反修例風暴）