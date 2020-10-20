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控暴動中大女生獲德國難民庇護

【明報專訊】協助流亡港人組織「避風驛」發帖文稱，一名被警方以暴動罪拘捕、出逃到德國的中大女學生，本月獲德國正式批出難民身分，為反修例運動以來首個示威者獲德國政治庇護。另一關注運動的海外團體Hong Kong Watch確認有關消息。

留難民營近11個月 稱遭職員性侵

曾助出版主張港獨書籍公大學生劉康到英國尋求政治庇護的「避風驛」，昨於facebook發帖稱一名被香港警方以暴動罪拘捕流亡德國的22歲中大女學生，本月14日獲德國聯邦移民與難民局批准庇護申請，批出為期3年難民身分。帖文引述該女生稱，她待在德國難民營近11個月，曾因情緒問題要入院，更稱被難民營職員性侵，她在訪問中感謝德國政府對她批出庇護，認為若德國政府簡化香港難民申請程序，並容許申請者在等待過程中自由選擇居住點，是對香港抗爭者的支持。

德國2018年曾向本土民主前線成員黃台仰和李東昇批出政治庇護，是次屬德國首次向反修例示威者批准難民申請。

德首批出反修例者難民申請

另一關注香港問題的海外團體Hong Kong Watch，其政策總監Johnny Patterson接受查詢時證實該女生獲德國發出政治庇護，但稱自己不在適合位置確認其身分。Patterson認為，德國政府此舉是意識到國安法的嚴重，歡迎其庇護年輕示威者的措施。但對該女生稱被性侵的指控，Patterson認為非常嚴重，並有必要立即調查事件。

今年5月，4名學生被控暴動罪到沙田裁判法院應訊，控罪稱他們去年11月12日在中大與黃亭陶及其他不知名者參與暴動。消息稱該黃姓女生為中大學生，她被捕後獲准擔保，原定去年11月底要再到警署報到，其後下落不明，至今約11個月，與上文獲庇護女生待於德國難民營時間相近，但未能確認赴德女生身分。

港府：反對假借名義收留罪犯

港府接受查詢稱無相關信息，會了解事件，稱反對任何司法管轄區假借不同名義收留罪犯，認為會發出罪犯毋須負刑責的極度錯誤信息。港府又說香港司法制度向獲國際社會認同，任何被控者均會獲公開及公平的審訊。

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕反修例運動 中大

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