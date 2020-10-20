警斷指案 無名指骨折警司：屈曲程度比以往差

稱記者「穿黃背心持攝錄器材者」

被告杜啟華（24歲）否認在公眾地方內擾亂公眾秩序、襲警、對他人身體加以嚴重傷害及有意圖而傷人共4罪。事主包括警員葉卓軒、現為總警司的梁子健、警長梁啟業，其中梁啟業的右手無名指被咬斷。

時任高級警司、現為總警司的梁子健作供期間，數次稱在場記者為「穿黃背心、手持攝錄器材」的人，又稱他們和「身穿紅色背心」和深色衣服的人包圍警員，當中有人向警員施襲。他說為盡快將警員帶離「危險地方」，下令警員組成「泡沫式」陣式向港鐵站推進，即指揮官置於警員中間，警員面向外和圍圈，以防受襲。

梁子健又稱，他其後發現警員被包圍，遂與警長梁啟業上前支援，惟同樣被包圍。一名男子其間持雨傘衝向他，攻擊其頭部及將他推倒在地。梁子健則用右手擋格、重新站起和追捕對方，最終與其他警員制服該男子。

就片段拍得梁子健涉將警棍架在被告頸，他說當時手持警棍，同時用手向被告肩膀施壓，沒刻意用警棍向被告頸項施壓，「但睇番片，警棍架咗喺頸側邊位置」。梁在盤問下稱，他扭斷傘柄時感受不到痛楚，亦不同意被告的雨傘沒觸碰到其手指。聆訊今續。

【案件編號：DCCC778/19】

（反修例風暴）