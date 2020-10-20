6‧10立會外集結 5男認罪兩人判教導所

其餘3人囚4月 錢禮：須具阻嚇力

認罪5人為運輸工人梁展恒（19歲）、學生周啟龍（20歲）、裝修工人葉展鵬（23歲）、報稱無業的張梓熙（24 歲）及王樹恒（24歲）。他們承認於2019年6月10日在中環立法會綜合大樓公眾入口外指定示威區參與非法集結。梁、周兩人在判刑後透過辯方稱會申請刑期覆核。

主任裁判官錢禮判刑時引用終審法院黃之鋒等衝擊「公民廣場」（政總東翼前地）案指出，社會大規模的示威日趨增多，法庭的判刑須具阻嚇力以維持公眾秩序，因此社會服務令並不適合；案中立法會外的集會本來和平，及後變成具規模的衝突，即使所涉武力不高，但亦不算輕，故判處梁及周入教導所，其餘3人監禁4個月。

8‧3旺角遊行 9人控集結全罪成

另去年8月3日旺角大遊行，最終引發警民衝突，9人事後被控非法集結，其中一名16歲男生同時被控管有攻擊性武器罪，昨在九龍城裁判法院全被裁定罪成，被告韓明恩（22歲）、陳嘉汶（34歲）、伍兆銘（24 歲）、蘇澄怡（22歲）被判監4個月，其餘被告包括兩名16歲男童、陳駿霆（18歲）、廖智峯（22歲）、方施陽（20歲）押後至下月2日判刑，以取閱其教導所、勞教中心及更生中心報告。

裁判官鄭念慈在裁決中指出，接納所有警方證人誠實可靠，當晚大量人群聚集彌敦道馬路，堵路叫囂，以激光筆射向警方，已作出擾亂秩序行為，故裁定當時在馬路上的人不論是暴徒或違法示威者，必然正在參與非法集結，並憑呈堂片段及各被告當時的衣著和裝備，推論他們均為現場參與集結的示威者，裁定所有被告罪成。

【案件編號：ESCC1824/20 & KCCC 2065/19】

（反修例風暴）