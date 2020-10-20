轉載警資料 鄭麗琼認藐視法庭緩刑 官信真誠道歉：再有人違禁令 量刑勢以月計

高院去年10月25日頒下臨時禁制令，禁止不法披露警員及家人等的個人資料。本案被告鄭麗琼（61歲）今年3月24日在facebook轉載含有警員名字、警員編號等個人資料的帖文，被指藐視法庭。

控方：鄭提「以眼還眼」 明顯鼓勵起底

代表律政司長的大律師何卓衡表示，被告從政多年，參與「起底」行為無疑為社會作了壞例子，加上藐視法庭案的量刑起點是即時監禁，建議判處被告以月計的監禁式刑罰。何卓衡提及，被告轉載帖文時加上「以眼還眼」字眼，明顯鼓勵他人向警員「起底」，又指被告接受《大公報》訪問時聲稱不知悉有禁制令，但她曾在WhatsApp接收有關禁制令的傳媒報道，認為其說法不盡不實。

辯方求情：相隔4月 或忘禁令存在

代表被告的資深大律師李柱銘求情稱，被告現承認藐視法庭，已經深切反省自己的行為，冀法庭輕判。李柱銘表示，高院去年10月頒下臨時禁制令，被告今年3月轉載涉案帖文，當中相隔逾4個月，她只是忘記禁制令的存在，不加思索地轉載帖文。他又說，被告當時初衷是協助被射傷眼的印尼女記者，可以向警方追究或採取法律行動，無意鼓吹他人向警員「起底」。

囚28天緩刑1年 官：法庭命令必須守

法官高浩文聽畢雙方陳辭表示，法庭命令並非可以忽視的指引，而是必須遵守的要求，不會因為政見或情緒狀態而改變。法官採納律政司長一方陳辭所指，被告身為公職人物，比一般人肩負更大責任，理應考慮自己的言論會否觸犯法庭命令，故本案量刑起點應該是即時監禁。惟法官強調，被告品格良好，亦服務社會多年，相信重犯機率較低。法官考慮被告真誠致歉、被捕後配合警方調查等因素，最終判監28天、緩刑12個月。另律政司要求被告支付33.4萬元訟費，獲法官批准申請。

案情指出，被告3月24日早上在個人facebook轉載涉案帖文，並留言評論「如果這名警員是有良知的？請自首！以眼還眼」，吸引933個「讚好」及「嬲嬲」表情符號。涉事警員事後收到近100個滋擾來電，亦有人將其個人資料寫在公眾地方的牆上，甚至用資料登記器官捐贈及借貸；另涉事警員的太太收到約300個滋擾來電。

【案件編號：HCMP1256/20】

（反修例風暴）

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