【Emily】海下遊客中心暫定12月下旬開放

旁邊行山徑連接海岸公園

建築署高級建築師劉天行話，設計海下游客中心時，思考點樣配合自然景色，等遊客感受大自然環境。佢話中心設計意念源自傳統村莊佈局，將細小嘅建築物放喺唔同地方，打破以往將所有設施放喺一個四方盒子建築物內嘅做法；又因應地勢配合現場環境，例如將多用途室、管理員辦事處及接待處分別設喺用地兩旁，圍繞中間嘅草坪佔地約120平方米，遊人可以喺樹蔭下野餐或閒坐。中心後方嘅小庭院同走廊，就重新演繹傳統村落村民穿梭小巷嘅氣氛。

設計意念源自傳統村莊 融合自然

劉天行話，中心嘅多用途室用咗大量落地玻璃，市民喺室內可以睇到室外草坪，好似一個畫框，將自然景色鑲起，將來遊客喺室內睇展覽，亦能感受到身處大自然。多用途室面積約85平方米，會展示珊瑚標本，遊客可用放大鏡觀察珊瑚骨骼生長情况。

遊客中心亦引入多項可持續發展設施，包括太陽能發電板同燈柱、雨水收集同循環再用系統，而生物污水處理系統可自行處理製造嘅污水，仲有可供公眾使用嘅飲水機。