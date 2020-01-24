【Emily】#save12hkyouths 阿廷碧雲完成鄒家成挑戰

寫#save12hkyouths自拍上載

今次行動由「香港監察」創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）發起，希望呼籲國際社會關注12港人，接受挑戰者包括「環保少女」通貝里（Greta Thunberg）、藝術家巴丟草等。

通貝里巴丟草接受挑戰

早前討論立法會議員延任與否問題時，黃碧雲一度話如果撤出議會，就無法用議員身分幫助家屬，佢其後道歉同收回言論，鄒家成其時就反問黃碧雲「請問鄒家成有冇議席？」鄒家成又試過就議員去留問題，喺網台節目同林卓廷舌劍唇槍。

另外，中西區區議員黃永志近日喺選區內嘅西區警署對開，掛起寫有「香港，仲差十二個人」嘅橫額，佢話希望大家保持對12港人嘅關注。