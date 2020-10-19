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港聞
2020年10月19日星期一
港聞二
房協長者樓換樓 首年售1單位 研推房會居屋租置單位 料數千戶合資格
43宗未補價出租 觀塘翠屏最多
新單車徑隔岸設隱世休息處 市民批設計離地
社署停「院舍外展」半年 醫生憂長者久坐「行唔番」
印度抵港確診男未酒店檢疫 消息：豁免檢疫 許樹昌：應家居隔離14天
員工陣線函會員回覆醫局範本 反對罷工當缺勤
醫委會6席位改選現「黃藍之爭」 馬仲儀參選
華逸酒店供等候檢測 藍澄居民大字報抗議
羅致光倡安老院地積比限高鬆綁 林正財料可吸引發展商 議員憂利益衝突
獎券基金疫下赤字 憂影響社福撥款
「回家」憾不再齊人 爆疫院舍感激職員留守
料疫情源於爆污渠 現頻換氣換裝備
院友須留房 「出大廳」成願望
力阻「境外投票」 胡志偉倡三線作戰
認民主黨「老態」 黨內改革未令大眾感變
萬人「送別」香港故事展 「睇吓重開變成點」
警總水馬高牆移除
林寶堅尼自炒 女乘客被揭「頂包」就逮
旅發局研旅遊氣泡機票酒店優惠 盼經驗助與日韓協議
首破躉船走私水果 檢600箱
港研發益生菌補充品 助改善濕疹
未來擬為病人度身訂做配方
尊子漫畫
【Emily】#save12hkyouths 阿廷碧雲完成鄒家成挑戰
【Emily】當選大主教 陳謳明掌港聖公會
【Emily】許正宇料立會未來一年似「武林大會」
【Emily】記住歷史 區議員趕睇「香港故事」
【Emily】容海恩孖局長霍啟剛踩單車
【Emily】海下遊客中心暫定12月下旬開放
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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