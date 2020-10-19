港聞

港聞二

未來擬為病人度身訂做配方

【明報專訊】生物醫學科技控股6名董事兼創辦人，以及其科研檢測中心主要員工都是中文大學畢業生。其中，曾志謙出身於電子電訊行業，曾經在2000年獲選為「香港青年工業家」，另一董事盧華威來自財資行業。其餘4人都是醫學背景，包括中文大學生物醫學學院教授徐國榮，以及首席科技總監周軍衛。

6創辦人均為中大畢業生

據曾志謙及負責研發的員工所說，醫學界最先是發現將健康老鼠的腸道細菌移植到過胖老鼠的腸道之後，可以改善過重問題，後來發現人類同樣有這種情况，於是開始研究腸道細菌與各種健康問題的關係。現時在美國，將一些健康的人的糞便細菌移植到有肥胖或腹瀉問題的人體內，已成為一種醫療服務。至於全球益生菌市場規模，據Fortune Business Insights估計，2019年已達到488.8億美元（約3788億港元），2027年會達到944.8億美元（約7322億港元）。

冀提高病人治癒機會

曾志謙表示，公司未來計劃向兩個方向發展，一是研究腸道細菌與過度活躍症、自閉症、腦退化症等腦部問題的關係；二是研究腸道細菌與大腸癌、糖尿病、牛皮癬等關係。例如，針對每個大腸癌病人或糖尿病人，提供度身訂做益生菌配方，希望提高他們的治癒機會。

但他亦指出，兩個方向都有相當的難度，因為醫學界發現這些疾病可能與腸道細菌有關係，只是近4年事情。

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