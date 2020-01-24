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首破躉船走私水果 檢600箱

【明報專訊】海關上周四（15日）於龍鼓洲附近海域偵破一宗走私案，檢獲市值約2000萬元的高價水果及凍肉，扣查4艘貨船及拖船，22人涉案被捕。海關稱，本案為首次發現不法分子利用躉船走私水果，包括靜岡蜜瓜、晴王提子等，料因進口內地的凍肉及水果稅率七成至九成，不法之徒為避稅，利用躉船大規模走私。

凍肉水果市值2000萬拘22人 料避稅七至九成

海關上周四晚上於龍鼓洲附近海域執行反走私行動，發現多艘可疑船隻，當船準備駛離本港水域時，關員即採取行動，截停1艘貨船、3艘躉船及3艘拖船，檢獲240噸凍肉及600箱水果，市值約2000萬元。行動中拘捕22名男子，年齡由20歲至67歲，包括部分為船員及主管等，不排除為走私集團操控，案件仍在調查中。

海關港口海域科海域突擊及策略規劃組指揮官黃雅綸指出，涉案水域深淺不一，離本港水界少於1海里，估計走私船隻以時速20至50海里航行，上貨後只需1至3分鐘即可離開本港水域。檢獲水果包括靜岡蜜瓜、晴王提子、番茄、熱情果、柿、麒麟果等，分別來自厄瓜多爾及日本，最高可避稅93%，即約50萬元；檢獲的凍肉則包括牛肉、牛內臟、豬肋骨及雞腳等，分別來自美國、英國、巴西、智利、印度等地，最高可避稅79%，即約1500萬元。

黃雅綸續稱，大部分凍肉進口內地的入口稅為70%、水果則為80%，當中熱情果的增值稅最高達13%，相信避稅成走私主因。黃又說，由於內地實施《符合評估要求的國家或地區輸華肉類產品名單》，所有進口凍肉需以正規途徑向內地海關申報，亦成不法分子走私原因。

海關有組織罪案調查科特別調查第一組指揮官呂少輝指出，本案為海關首次發現不法之徒利用躉船走私貴價水果，相信躉船可一次過走私大批貨物，有如轉運倉庫，以便將貨物卸至其他小船運至內地。人員亦於行動中首次發現不法分子利用配有手抽、每個可放置900公斤凍肉的特製尼龍袋載貨，相信可加快卸貨時間。

相關字詞﹕晴王提子 靜岡蜜瓜 海關 凍肉 水果 躉船走私

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