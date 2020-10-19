旅發局研旅遊氣泡機票酒店優惠 盼經驗助與日韓協議

程鼎一昨於無綫電視節目《講清講楚》表示，過去數個月，全球多個地方曾試行「旅遊氣泡」，但未有成功先例，相信香港和新加坡的安排為全球首次。他說，旅客目前無法出遊主因是到達目的地及回原居地後分別要檢測檢疫；是次旅遊氣泡安排特點是兩地病毒檢測呈陰性前提下，旅客往來均可豁免隔離檢疫。他相信措施實行初期來港旅遊人數不會太多，料以商務客為主，倘接待配套好，令雙方市民有信心，旅客人數會上升。

稱港星氣泡可成全球成功先例

料初期旅客不多商務客為主

是次香港先與新加坡達成協議，程鼎一認為因兩地城市規模、防控疫情水平相若，醫療衛生水平高，料若兩地做得到，其他地方會更願意接受及達成協議，有可能與日本、韓國、澳洲、紐西蘭等達成旅遊氣泡協議。

協議下未來出入境旅客須支付檢測費用，程鼎一預料隨檢測服務供應增加，成本會下降；又稱有海外機場試驗設立檢測中心，相信若準確度提高，可在香港機場實施，對旅客亦方便。

另外，旅發局7月透過社交媒體宣傳香港，發現不少新加坡人想念香港美食、風景區和主題公園。程鼎一說，早前接受新加坡媒體訪問時，得悉新加坡人對旅遊氣泡反應正面，旅發局正做第二波宣傳，認為協議來得合時，正籌備為新加坡來港旅客提供機票酒店、旅行景點等優惠。