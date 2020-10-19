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萬人「送別」香港故事展 「睇吓重開變成點」

【明報專訊】歷史博物館常設展「香港故事」今日起閉館，開展兩年多的翻新。近萬市民昨趁最後一天參觀，館外一度出現數百人「蛇餅」。館中英殖時期、九七主權移交展品成「打卡」熱點，市民以手機「光復」拼在前國家主席江澤民手持「香港明天更好」的字畫照片前面，閉館前有人和唱反修例歌曲及叫口號。有市民細心拍照記錄展品，稱會在重開日到場對比。

九七前展品成「打卡」熱點

本報記者昨午1時許到歷史博物館，排隊5分鐘就可進場；到下午約3時半，館外現一條繞5圈、數百人排隊的「蛇餅」，職員稱最少要排個半小時。康文署稱，「香港故事」常設展由上周日至前日入場人次逾1.7萬，昨逾9800人次入場。

「香港故事」由史前時期講至九七回歸終結。小孩對出土文物好奇，而有關回歸、英殖時期的展品則是成人聚腳點。「打卡」熱點包括一幅香港總督旗、簽署《中英聯合聲明》影片區等。館內因疫情實施人流管制，各處亦有保安舉牌提醒保持社交距離，但無阻參觀者在熱門展品前擠着拍照。

閉館前有人唱《榮光》呼「光時」

展廳近出口處、一幅江澤民手持字畫的照片成為參觀者表達訴求的地方。有人在照片前用手機舉着「光復」二字，令字畫全句變成「光復香港明天更好」。晚上7時接近閉館，有人在該照片前播放《願榮光歸香港》音樂，不少人和唱，有人高叫「光復香港，時代革命」等口號。

有參觀者細心記錄每項展品。60多歲熊太曾在博物館當保安，近日已偕丈夫到訪3次，她說要為所有展品拍照，「重開第一天我會來做對比」，「睇吓歷史會變成點」。夫婦均認為翻新後展廳會刪減英殖歷史，熊先生亦認為日後未必只講港史，會加上「中國叻晒嘅歷史」。

帶同6歲兒子參觀的陳先生稱，小孩對出土文物、仿真模型等展品較有興趣，若翻新後刪去「自然歷史」部分，對小孩吸引力大減。他認為翻新後「偏好某一政治立場難以避免」，希望政府盡力保持真實歷史。

相關字詞﹕歷史博物館

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