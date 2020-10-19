力阻「境外投票」 胡志偉倡三線作戰

明報記者 張彤

難只靠議會阻法案 冀與國際街頭並行

內地港人投票爭議不斷，胡志偉上周接受本報專訪時認為，政府為徹底消滅民主派取過半議席（35+）的機會，必定會全力推行計劃。他稱不能光靠議會阻撓法案通過，「常說3條戰線，但當要貶低議會功能時，就會覺得國際戰線和街頭抗爭很重要，但事實上它們是互相補充」。他說會考慮爭取國際關注、與民陣等團體合作，以達至國際、街頭、議會戰線並行。

不應隨便送頭 「合適抗爭」應對不同場景

本月初立法會內會、財會主席選舉，民主派多番提名及提出規程問題，沒有出現激烈的議會衝突場面。《港區國安法》訂明，「嚴重干擾、阻撓、破壞特區政權機關依法履行職能」觸及顛覆國家政權罪，胡志偉質疑，議員應否「隨隨便便去送頭？國安法只不過令你選擇一個更符合比例的手法處理（事情）」，解釋要以合適的抗爭態度應對不同場景。隨着朱凱廸、陳志全離任，非建制議員減至21人，胡稱在人力有限下，處事應更深思熟慮，「我們現在不是爭相做英雄」；但他認同市民有不同的期望，「無論我們怎麼做，都一定不能盡如人意」。

可支持惠民議案 「非與民為敵」

陳志全早前表示，今年度的立法會是非法議會，留任議員應盡數否決所有項目。胡志偉強調民主派「不是與民為敵，只是與政府為敵」，對於全民派錢、興建學校及醫院等直接惠民項目，他認為民主派可以支持，因能減少政府「為惡」的本錢。他解釋，在抗爭運動中「不能讓政府肥，要讓它瘦下去」，故民主派投票時會考慮政策會否擴大政府的權力。

暫擬與素人「議題形式」合作

民主派上月決定留任，並稱會與初選素人商討合作平台，胡志偉說，民主黨許智峯、公民黨譚文豪等議員均已與素人聯絡，目前希望涵蓋區議會素人、上次立法會選舉的參選人；平台初步打算以議題形式（project-based）運作，內容包括明日大嶼、內地設票站等，希望參與者運用自身影響力鼓勵公衆介入議題。至於平台所涉及的人力、物力等資源，胡志偉說「可能大一點的share（承擔）來自我們，小一點的share來自其他朋友」，但強調資源問題屬次要。被問類似反修訂《逃犯條例》的議會衝突會否在來年重演，胡志偉稱「我不會每一件事、每一個場景都和過去比較，但我肯定所有同事均預料，在未來一年面對愈來愈高的檢控風險」。