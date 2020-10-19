院友須留房 「出大廳」成願望

自年初爆疫，耆康會啟業護理安老院無奈謝絕探訪，不准院友外出，暫停不少群體活動，原本長者在物理治療室做運動，要改在各自房間運動。年中疫情驟現曙光，該院容許家人預約探訪，長者可4人一組活動，沒料7月新一波疫情來襲，安排再次煞停。

視像書信解思親苦

院友與社區隔絕下，院舍職員工作大增，平日要協助院友與家人視像會面，以解相思之苦，羅佩珊說部分院友家人已年邁，不懂用智能手機，故除日常聯繫，職員每周日會致電家人詳細交代院友情况。職員亦特地買點心、漢堡包等，讓長者在無法外出下仍能吃心愛的食物。

人與人的連繫也回歸原始，靠書信千里傳情。職員將院友在院舍生活的照片印成明信片，由職員代筆記下長者心聲，再寄予家人。有長者在明信片答謝家人送上生日蛋糕，亦有長者想念孫兒，提醒他要戴口罩。

院舍爆疫後首個中秋，院友未能團聚如昔，只可各自在房間享用食物及水果。「長者本身應好開心，入來（院舍）應安享晚年，但現在卻少了很多活動……」疫情將近一年，羅佩珊日夜期盼疫情盡快結束，讓院友恢復正常生活。