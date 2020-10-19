「回家」憾不再齊人 爆疫院舍感激職員留守

初聞確診源頭不明 陷入恐慌

8月6日清晨6時許，接過一通來電後，羅佩珊腦海一片空白，立即趕返院舍。前一晚發燒入院的伯伯初步確診，但事前沒外出，感染源頭不明，消息令院舍陷入恐慌，院友立即要回房隔離。

第三波疫情院舍感染數字觸目驚心，「好驚」，羅佩珊反覆地說，當時擔憂院友與職員染疫，亦恐連累家人。職員戰戰兢兢，但繼續留守院舍照顧院友。耆康會立即調配其他單位的職員協助，買牀鋪讓同事留宿，院舍樓下的中心亦瞬間變為支援中心。

連日電話響個不停，羅佩珊苦候各方消息，等候檢測結果，不斷與社署及衛生署聯繫，致電院友家人交代。首批9名院友送檢疫後，再有院友確診，結果全院要撤離檢疫，她與職員急忙為40多名長者執拾物品，準備病歷、藥物等文件。

醫療輔助隊專車深夜駛到院舍，將院友送到亞博館及樟木頭老人度假中心隔離。職員與院友朝夕相對，儼如家人，撤離一刻，職員為長者穿好衣服，逐一揮別，「我哋14日後再見啦」。

職員亦須檢疫 不忘致電院友

職員也要入住檢疫中心，羅佩珊說工作比平日還忙碌，自己不斷收到社署及檢疫中心來電，亦聯絡院友及確診院友家屬，不少職員更自願每日致電關心院友。較精靈的長者會主動會來電，稱亞博館太冷，飯餸冰凍，員工又會代體弱長者提出要求。她聽畢立即聯絡相關部門，遙距照顧院友需要。

臨近檢疫尾聲，職員赫然發現檢疫令到期日有別於院長與院友，員工遲一天才可離開檢疫中心。耆康會遂與社署及衛生署周旋，要求讓所有人同一日離開不果，最終臨時調配其他單位及院舍人手照顧院友。耆康會服務總監駱耀文冀政府「要以人為本」，部門之間要有更好協調，給予爆疫院舍更多支援。

近半院友隔離後消瘦

經歷一波三折，院友終回到熟悉的家。「返嚟喇，無事㗎喇」，羅佩珊到場迎接，見到不少院友消瘦，不禁眼眶一紅。有長者向職員打趣道：「可以過返人過嘅生活」。翌日凌晨職員離開檢疫中心，部分放棄休息，主動回院舍接更。

最終6名院友染疫，兩名九旬院友離世，未能整齊返回院舍。羅佩珊憶述，其中一位伯伯精靈活潑，曾經說出院後要親自答謝她，沒料病情急轉直下。

院長因疫自責 反獲鼓勵

縱使生活回歸平靜，但經歷此役，不少院友身體轉差，19名院友體重下跌5%，部分不時進出醫院。

在院舍度過8個寒暑，羅佩珊說今次是最大難關，猶幸職員團結跨過。不過她為院舍爆疫自責，背負很大壓力，事後情緒受影響，幸院友家人體諒及支持，「不怪我們之餘，還鼓勵我們，話出來要見返你」。

海外安老院淪陷，有職員成為逃兵，羅佩珊感激職員在恐懼下從沒退縮，「不想置諸老人家不顧，我當他們是寶貝，我經常跟同事這樣說，要當他們是你的家人。如果你的家人有事，你會放下不理嗎？」

明報記者 陳柔雅