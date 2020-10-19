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羅致光倡安老院地積比限高鬆綁 林正財料可吸引發展商 議員憂利益衝突

【明報專訊】面對人口急速老化，本港安老院宿位不足問題愈趨嚴峻。勞工及福利局長羅致光（圖）昨提出，政府應否重新考慮豁免安老院面積計算於地積比率限制的建議，並可研究如何突破安老院只可設於樓高24米以下限制，以鼓勵私人發展項目建安老院。安老事務委員會主席林正財認為，豁免安老院面積計算於地積比率，對發展商具吸引力，冀盡快落實；亦有議員認為誘因不太大及擔心有利益衝突，而政府亦應鼓勵發展商提供合適居家安老設施。

宿位不足 冀40年建1200間

羅致光在網誌稱，若按現時需求及未來人口高齡化速度，未來40年要興建1200間津助安老院。為解決安老院宿位不足問題，他說除鼓勵私人發展項目建安老院，另一問題是探討方案如何突破安老院只可設於樓高24米以下的限制，該限制主要基於消防安全考慮。

政府現時在賣地條款加入要求及豁免安老院面積的地價，鼓勵私人發展商建安老院。羅致光主動提到政府至今仍未接納豁免安老院所佔面積計算於地積比率限制條款，「政府應否重新考慮？大家可提意見」。

林正財：現消防設施助放寬限高

林正財表示，雖然政府豁免安老院面積地價，但發展商反應仍不太積極，料因賣樓回報較院舍好，若豁免安老院面積計算於地積比率，就不會影響發展商在土地能興建的單位數目，相信對發展商具吸引力，冀政府盡快落實，並希望不同部門能看到安老院宿位不足問題急切，積極探討解決方法。他說消防設施比以往進步，認同可放寬安老院高度限制，透過建築設計、消防裝置配合，加強防火效能，以突破限制。

業界：冀了解不豁免地積比原因

安老服務協會主席陳志育亦認同需盡快檢討優惠政策，鼓勵發展商建院舍。社聯認為值得探討在每一私人房屋發展項目須加入安老及復康服務的處所，尤其院舍服務，期望政府在不犧牲安全下放寬樓高24米以下的限制，並稱業界希望了解政府不接納豁免安老院地積比率的原因，共商解決方法。社福界立法會議員邵家臻說目前覓地難，政府需提供誘因鼓勵發展商建院舍，但同時關注當中會否涉利益衝突，須加強監察。

謝偉銓：應鼓勵多建居家安老設施

建築、測量、規劃及園境界立法會議員謝偉銓歡迎豁免安老院計算地積比，相信會減低成本，但認為對發展商誘因不太大，「院舍商業性不太強」。他亦關注院舍人手不足，政府應同時全面檢討，也不應單靠興建院舍解決安老問題，包括同時鼓勵發展商興建便利長者居家安老的設施。

有線電視引述地產建設商會主席梁志堅稱，同意豁免將安老院計入地積比，認為可減低成本，地產商不會反對。

民主黨立法會議員尹兆堅認為有關建議於外國很盛行，但若在港實行，豁免安老院計算地積比，則可能令發展商「最大化」賺取利益，令人聯想官商勾結，最終計劃未必能惠及長者。

相關字詞﹕勞工及福利局 羅致光 安老院

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