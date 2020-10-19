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醫委會6席位改選現「黃藍之爭」 馬仲儀參選

【明報專訊】專責醫生發牌及投訴等事務的醫務委員會合共32名委員，其中6名醫生委員的任期即將屆滿。3個直選委員當中，醫學會副會長鄭志文及曾公開聯署支持警方的韋玉珍競逐連任，早前敗選醫學會的醫護誠信同行主席林哲玄則沒報名；另有3名醫生加入戰團，包括被視為「黃營」的公共醫療醫生協會會長馬仲儀。換言之，3個直選席位將由5人競逐，再現「黃藍之爭」。

3直選席位5人競逐 鄭志文韋玉珍爭連任

3名直選醫委會委員的席位將於明年初屆滿，現任醫生委員包括林哲玄、鄭志文及韋玉珍，除林外，其餘兩人均爭取連任。新加入戰團的有3人，包括馬仲儀、醫學會會董覃天笙，以及執照醫生醫學會主席、外籍眼科醫生馬思特（Marcus Marcet）。

馬仲儀過往多次於社會議題發聲，包括反修例事件中有不少人受傷等；覃天笙則於今年加入蔡堅團隊，勝選成為醫學會會董；鄭志文同屬蔡堅團隊一員，連任醫學會副會長，3人被視為「黃營」。韋玉珍去年9月中曾實名聯署支持警察依法執行職務。醫委會已陸續向醫生寄出選票，須於12月3日或之前，以郵寄形式交回。

此外，另外3個席位為醫學會內部選出及提名，現任委員包括眼科醫生龐朝輝、老人科醫生佘達明及心臟科醫生何鴻光，龐及佘均簽署上述撐警聯署；何早前亦加入蔡堅團隊，當選醫學會會董。同樣屬於蔡堅團隊的醫學會副會長麥肇敬、會董陳以誠亦角逐該席位。據了解，醫學會將於23日（周五）舉辦選舉論壇，其後28名會董投票，並會於11月初確定提名人選。

消息人士透露，受反修例事件及疫情影響，醫委會初步偵訊委員會積壓大量醫生投訴，去年及今年合共接獲約6000宗投訴，對比以往每年約600至800宗大增。醫委會已決定將成立第三個初偵會，料明年一二月選出新成員。

（疫情第三波）

相關字詞﹕反修例風波 新型冠狀病毒 醫委會

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