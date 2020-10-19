員工陣線函會員回覆醫局範本 反對罷工當缺勤

醫管局要求醫護需於兩周內即10月23日或之前回覆當局。本報昨查詢截至10月17日累計收到多少名醫護回覆，醫管局發言人稱，暫未有相關醫護回覆的統計數據。

陣線昨晚陸續向會員發出範本，稱工會根據《醫管局員工陣線會章》第14.1條，發起今年2月3至7日期間的罷工，其間醫護每日根據工會指示簽到，工會已向醫管局提供紀錄。至工會於2月7日宣布工業行動結束後，於下一個工作天重返工作崗位。

信件稱不同意局方形容罷工為「缺勤」，因罷工由按《職工會條例》第5條登記的工會發起，受法律保障。根據《基本法》第27條，香港居民享有參與罷工權利和自由；另根據《經濟、社會與文化權利的國際公約》第8條等保障罷工權，公約適用於香港。根據《僱傭條例》，醫管局無權以僱員參加罷工而即時解僱。信件另提及，醫護已授權並委派工會處理回應事宜。

（疫情第三波）