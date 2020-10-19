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員工陣線函會員回覆醫局範本 反對罷工當缺勤

【明報專訊】新型冠狀病毒疫情今年初在本港爆發，醫管局員工陣線2月發動罷工要求政府「封關」。事隔8個月，醫管局人事部本月9日向約7000名醫護發電郵，要求解釋或澄清「缺勤」理由。陣線昨陸續向醫護發出範本一致回覆，提及不同意當局將罷工當成缺勤，罷工按會章、職工會條例等發起，醫管局無權即時解僱員工，認為不構成「無合理原因缺勤」。

醫管局要求醫護需於兩周內即10月23日或之前回覆當局。本報昨查詢截至10月17日累計收到多少名醫護回覆，醫管局發言人稱，暫未有相關醫護回覆的統計數據。

陣線昨晚陸續向會員發出範本，稱工會根據《醫管局員工陣線會章》第14.1條，發起今年2月3至7日期間的罷工，其間醫護每日根據工會指示簽到，工會已向醫管局提供紀錄。至工會於2月7日宣布工業行動結束後，於下一個工作天重返工作崗位。

信件稱不同意局方形容罷工為「缺勤」，因罷工由按《職工會條例》第5條登記的工會發起，受法律保障。根據《基本法》第27條，香港居民享有參與罷工權利和自由；另根據《經濟、社會與文化權利的國際公約》第8條等保障罷工權，公約適用於香港。根據《僱傭條例》，醫管局無權以僱員參加罷工而即時解僱。信件另提及，醫護已授權並委派工會處理回應事宜。

（疫情第三波）

相關字詞﹕罷工醫護 醫管局 醫管局員工陣線

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