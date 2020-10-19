印度抵港確診男未酒店檢疫 消息：豁免檢疫 許樹昌：應家居隔離14天

昨增4確診兩宗輸入 國寶之家員工中招

衛生防護中心昨公布4宗新確診，累計5241宗確診及一宗疑似個案。當中新增兩宗輸入個案，患者為荷蘭抵港船員及印度抵港者，均沒病徵。其餘兩宗與本地個案相關，均於17日病發，由檢疫中心送院，當中60歲男患者（第5240宗）為帝苑酒店文員，帝苑群組累計8人確診，包括5名員工及3名相關接觸者；葵涌殘疾院舍國寶之家首現員工確診，群組合共17名院友、一名院友家屬及一名員工染疫，當中兩院友危殆。

25歲男機場採樣後返薄扶林花園

日前確診的25歲男子（第5217宗），於15日乘搭印度航空航班AI314抵港。消息指該男患者為豁免檢疫者，毋須入住酒店檢疫14天。衛生署稱他抵港在機場取樣後，返回薄扶林花園6座。

獲豁免檢疫的非本港居民，包括外國政府領事、機組人員及船員等。他們須持出發前48小時內的陰性證明，或抵港後採集深喉唾液樣本；若非機組人員，則須到指定地點自我隔離48小時，或在採樣中心等結果。印度昨單日新增逾6萬宗確診，中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，病毒不會區分是否豁免檢疫者，認為來自高風險地區的人，即使豁免檢疫抵港後亦應驗病毒，並家居檢疫14天，以免引發第四波疫情。

陳肇始：正研個案較多地區設臨檢中心

政府早前於灣仔、葵青、九龍城及油尖旺設立臨時檢測中心，其中延長運作2天、位於油尖旺的中心昨完成服務後關閉，該中心昨為1267人採樣，4個中心合共為16,802人採樣。食衛局長陳肇始昨稱，政府積極研究在個案或群組較多的地區設立臨時檢測中心，切斷社區傳播鏈。

另外，醫管局本周四（22日）起將分階段於各公院及門診，為合資格市民接種流感疫苗及肺炎球菌疫苗；第二階段11月2日展開，為65歲或居於社區的長者接種。由政府部門轉介的家禽或養豬從業員等，可於11月9日起到指定22間普通科門診接種流感疫苗。

警方前日凌晨聯同食環署突擊巡查灣仔區酒吧，發現謝斐道一樓上酒吧有87人聚集消遣，違反限聚令，警方即時票控87人。

明報記者

（疫情第三波）