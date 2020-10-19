社署停「院舍外展」半年 醫生憂長者久坐「行唔番」

疫下院舍活動減 認障長者變「懵咗」

公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，疫情期間長者在院舍的活動減少，上門診症時見到部分長者「坐喺度發呆」，認知能力有所下降，部分認知障礙長者脾氣會較多，顯得不開心，「很多長者都等了很久，不能參加（外展服務）活動」。她稱部分長者身體機能衰退，原本家人每日到院舍陪同長者行走，現在只能長期坐輪椅，由以往只要一人扶抱變為兩人，擔心「幾個月唔行，再行會行唔番」。

香港言語治療師總工會主席黎雯齡指出，負責MOSTE的言語治療師，一般每人負責8至10間院舍，每隔一至兩周去一次院舍，每名參與計劃的長者每個月可獲一至兩次服務，部分長者「叻啲」可視像上課，練習發聲；其他則要待服務陸續重開。她說，有認知障礙長者在沒有家人餵食及聊天的情况下，過去半年「整個人退化快了」、「懵咗」，進食方面亦「差好多」，須轉介言語治療師跟進。

社署：視像續供服務 減感染風險

社署發言人表示，曾通知營辦機構於1月底至5月底及7月初至9月中暫停到訪院舍，以減低互相感染風險，在情况許可下可透過視像或網上形式繼續提供服務。社署透過新聞公報宣布試驗計劃於5月27日及9月23日起逐步恢復。

明報記者 許芳文

（疫情第三波）