新單車徑隔岸設隱世休息處 市民批設計離地

元朗至上水段單車徑啟用後迅即成為城中熱門秋遊路線，但不少使用者認為配套略不足。根據立法會文件，8.9億元的工程除興建全長11公里單車徑，亦包括以530萬元，於新田、牛潭尾及錦壆路興建休息處。不過本報記者月初試踩時卻未能找到後兩個休息處位置，沿途亦不見指示。經查詢後，土拓署上周四以地圖標示方式向本報提供確實位置。

休息處在隧道上方難尋

單車客等朋友「剛好發現」

記者昨到牛潭尾觀察，單車徑依水道的西及北邊興建，但休息處卻位於水道彼岸，被樹木遮蔽，市民休息便先要離開單車徑過橋前往。記者逗留20分鐘均不見有人進入，反而很多車手直接停在單車徑轉彎位的行人路休息。多次使用該單車徑的黃先生認為，沿途欠休息地方及汽水機等配套，但從不知對岸有休息處，直指設計奇怪和「離地」。林先生則說，看到轉彎位燈柱上有張貼紙製「休息處」及箭嘴標誌，他以為該處便是休息處。

錦壆路休息處設於新建單車徑隧道之上，市民沿單車徑行駛便會「潛」入隧道，難察覺已在休息處地底經過。何先生與朋友因要等同伴而無進隧道，剛巧發現此處有長椅可供休息。梁小姐過隧道後在出口附近行人路休息，她說如非記者指示，應不會看到休息處，認為需增設指示，又或將該處改為洗手間更好。

土拓署：休息處鄰近單車徑 正增設路牌

土拓署稱，決定休息處選址時視乎實際環境及技術情况，兩休息處設於鄰近單車徑地方，已在附近加設指示牌；又稱現正增設指示牌並積極找尋位置研究加設公廁，河上鄉休息處附近已加設飲水機，會找尋位置加設自動售賣機。

明報記者 鄧俊豐