新單車徑隔岸設隱世休息處 市民批設計離地

【明報專訊】元朗至上水段單車徑上月啟用後甚受歡迎，但本報發現工程新建的兩個休息處位置隱蔽，其中牛潭尾休息處偏離單車徑並有一河之隔，錦壆路休息處則位於單車徑隧道之上，使用者難以察覺自己原來已在休息處地底經過。記者昨趁假日在上述兩休息處觀察，逗留逾40分鐘只有2人使用。有市民稱設計奇怪「離地」，認為應增加指示。土木工程拓展署表示上述休息處選址時已盡量興建在單車徑鄰近地方。
元朗至上水段單車徑啟用後迅即成為城中熱門秋遊路線，但不少使用者認為配套略不足。根據立法會文件，8.9億元的工程除興建全長11公里單車徑，亦包括以530萬元，於新田、牛潭尾及錦壆路興建休息處。不過本報記者月初試踩時卻未能找到後兩個休息處位置，沿途亦不見指示。經查詢後，土拓署上周四以地圖標示方式向本報提供確實位置。
休息處在隧道上方難尋
單車客等朋友「剛好發現」
記者昨到牛潭尾觀察，單車徑依水道的西及北邊興建，但休息處卻位於水道彼岸，被樹木遮蔽，市民休息便先要離開單車徑過橋前往。記者逗留20分鐘均不見有人進入，反而很多車手直接停在單車徑轉彎位的行人路休息。多次使用該單車徑的黃先生認為，沿途欠休息地方及汽水機等配套，但從不知對岸有休息處，直指設計奇怪和「離地」。林先生則說，看到轉彎位燈柱上有張貼紙製「休息處」及箭嘴標誌，他以為該處便是休息處。
錦壆路休息處設於新建單車徑隧道之上，市民沿單車徑行駛便會「潛」入隧道，難察覺已在休息處地底經過。何先生與朋友因要等同伴而無進隧道，剛巧發現此處有長椅可供休息。梁小姐過隧道後在出口附近行人路休息，她說如非記者指示，應不會看到休息處，認為需增設指示，又或將該處改為洗手間更好。
土拓署：休息處鄰近單車徑 正增設路牌
土拓署稱，決定休息處選址時視乎實際環境及技術情况，兩休息處設於鄰近單車徑地方，已在附近加設指示牌；又稱現正增設指示牌並積極找尋位置研究加設公廁，河上鄉休息處附近已加設飲水機，會找尋位置加設自動售賣機。