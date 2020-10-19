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房協長者樓換樓 首年售1單位 研推房會居屋租置單位 料數千戶合資格

【明報專訊】政府2018年《施政報告》提出由房屋協會推行「長者業主樓換樓先導計劃」，去年10月接受申請，推行一年來房協接獲13宗申請，其中9宗獲發「交易許可證」，並有首宗出售單位個案，涉及將軍澳茵怡花園。房協消息人士認為，先導計劃是測試程序流程，認為計劃成功，稍後會檢討，包括推廣至房委會轄下居屋和租置單位長者業主，相信有數千單位符合資格。

房協去年10月14日起接受「長者業主樓換樓先導計劃」申請。根據計劃，所有業主及已登記家庭成員年滿60歲或以上、並已擁有物業最少10年等，容許「大屋換細屋」，可毋須補價先在房協第二市場出售原有單位，再在房協或房委會第二市場購買面積較小單位；業主購入新單位後，須承諾首兩年不得於第二市場轉售。房協當時稱計劃先涵蓋11個房協「住宅發售計劃」屋苑，估計約1300個長者戶合資格申請。

9宗獲交易許可證 茵怡花園售400呎單位

房協資料顯示，截至今年10月14日收到13宗業主申請，9宗完成審批並發交易許可證，4宗不合資格；茵怡花園一業主售出面積400多平方呎單位，但未申購另一面積較小資助出售房屋。

房協發言人表示，先導計劃旨在為長者業主提供多一個選擇，希望促進資助出售房屋流轉，以達善用房屋資源目標，房協將於今年度內檢討。房協消息人士表示，過去一年收到13宗申請，約佔符合資格住戶約1%，認為反應已算理想，計劃是要測試程序和流程，從申請及批出許可證明書均見有成效。消息人士稱按今次經驗，未來檢討時可建議擴展至房委會轄下居屋及租者置其屋單位長者業主，估計數千或更多業主符合資格，吸引力亦較房協大。

不做「促進者」角色 先賣後買不改

展望檢討計劃安排，消息人士強調房協或日後加入的房委會，圴不應變成促進者角色，因買賣單位對業主是重要決定；而房協或房委會未來亦不會改變現有不主動介入策略，亦不會調整先賣後買、購買面積較小單等主要原則。

柯創盛：反應冷淡宣傳不足

尹兆堅：補足現時僵化政策

房委員委員、公屋聯會總幹事招國偉認為計劃申請數目較少，稱計劃本身是為長者業主提供多一個機會放售單位或改善生活，目前涵蓋房協約1300個單位規模不大，認為長遠應擴展至居屋和租置單位。

另一房委會委員、民建聯柯創盛認為，計劃原意是好，但申請反應冷淡與宣傳不足有關，房協應檢討宣傳策略。房委會委員、民主黨尹兆堅認為，已預期計劃成效較低，因忽略華人傳統心態，「不少長者住了數十年，對單位有感情，希望在單位內百年歸老，除非有很重要的原因，否則都不希望臨老搬屋」，他表示，這類計劃可補足現時僵化政策，為有需要長者提供多一個選擇。

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相關字詞﹕首宗成交 大屋換細屋 茵怡花園 長者業主樓換樓先導計劃 房協

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