工人右臂捲鑽探機遭扯斷

帆布捲入機中 圖扯出釀禍

現場為新清水灣道落斜近順利紀律部隊宿舍一個地盤。昨午1時許，30歲姓龍男鑽探機操控員被鑽探機扯斷右前臂，工友見狀報警，救護員到場為他止血包紮，將他送往伊利沙伯醫院救治，昨晚情况嚴重。警方列作工業意外處理。

現場消息稱，有帆布捲入鑽探機滾軸，事主欲扯出帆布，但手臂反被捲入機器扯斷。

土木工程拓展署人員事後到場調查。現場地面遺下大灘血迹，一個頭盔染血，鑽探機靠在斜坡。據了解，事主與母親及胞兄同住，家人事後趕到醫院了解。勞工處表示已向承建商及分判商發出「暫時停工通知書」，停止操作鑽探機；處方會徹查意外成因，若發現有違反職業安全及健康法例，會依法處理。

醫生：斷肢倘遭輾壓難駁回

外科醫生陸洪滔表示，如斷臂完整，組織無全部壞死，只要及時駁回血管及骨骼，駁回斷臂的機會較高，但由於神經斷裂，日後手臂活動及感覺會受損；若工人的手臂遭機器輾壓，成功駁回的機會很渺茫，建議考慮安裝義肢。

香港建造業機械操作及維修專業人員協會副主席連偉明說，工人如遇物件被捲入鑽探機，應即時關機再拉出物件，另外，鑽探機工人亦要避免穿著鬆身衣服或戴飾物，以免衣物捲入機器發生意外。