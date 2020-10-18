台「黃店」潑糞男認收錢 3人涉教唆被捕

一度稱因吃壞肚 後認收4000元

事發於前日下午12時許，黑衣蒙面男子手持膠桶走到台北「保護傘」餐廳，向餐廳櫃枱、廚房淋潑雞糞後逃去。餐廳店員被淋中，廚房地面、餐具、「連儂牆」上的便利貼均沾有糞迹。餐廳昨晚在社交網站表示將停業一周。

台北市警方翻查閉路電視片段調查，案發10小時後，昨晨在新北市汐止區拘捕25歲莫姓男子，並檢獲他犯案時穿著的鞋、帽、背包與裝着雞糞的水桶，他被鎖上手銬押返現場重組案情。案件列作恐嚇、毁棄損壞、公然侮辱罪等，交由台北地方檢察署調查。

莫受查時承認3名男子向他提供1.5萬元新台幣教唆他犯案，警方昨晚再拘捕3男，包括一對20多歲表兄弟及25歲江姓男子，江為莫的高中同學。江落網後遭警方「收押禁見」，警方正調查是否有幫派或政黨支持。台灣警政署稱，將加強巡邏全台灣91間支持及聲援香港反修例運動的餐廳及店舖。

曾到「保護傘」用餐的台灣內政部長徐國勇昨在社交平台稱「保護傘」由香港朋友合法經營，讓他們在台灣得以維持生計、好好生活，「台灣是民主法治的國家」，絕不容許不法行為。