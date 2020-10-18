一日兩宗激光治療出錯 一病人視力降

一宗激光量過高 一宗搞錯左右眼

大埔那打素醫院一名病人本月12日接受黃斑激光治療期間，醫生發現儀器發出的激光能量較原定的高，發現設定有偏差，重新調校至合適水平後完成餘下程序。病人兩日後覆診初步發現黃斑水腫增多及輕微視力下降。

同日東區醫院有病人接受左眼黃斑激光治療，護士於治療前在病人左眼角旁畫上記號，但醫生治療時向病人右眼注入數發激光，病人沒表示不適，醫生發現錯誤後停止，重新調整儀器至正確位置完成治療。

病人4日後覆診初步未發現明顯不良症狀。醫管局新聞稿沒交代兩宗事故涉激光能量水平。

眼科醫生羅智峯表示，黃斑激光治療有助刺激細胞吸收水腫，能用於治療黃斑水腫，上述出錯都很罕見。他說一部儀器發出激光的最低和最高能量可相差數倍至10倍，治療時一般會由最低開始，慢慢上調至適當能量，全程靠醫生判斷；一般而言，若錯誤發出超過正常激光能量一倍甚至更多，可能對黃斑造成不可逆轉損害。

就大埔那打素個案，羅智峯指病人黃斑水腫增多及輕微視力下降，可能與本身疾病有關，但亦不排除與錯用高能量激光有關，若在病人黃斑觀察到有激光疤痕，才能確定激光致傷。

醫生指核對行政程序多 弄巧反拙

就調亂左右眼事故，羅稱治療會由最低能量開始，對右眼注入低能量激光未必造成損傷。他批評醫管局近年因各式事故而增加很多重核對的行政程序，既無助減少醫療事故，更可能弄巧反拙，就如電腦不斷彈出提示框，反減警覺性和增出錯風險。他認為局方應先減少不必要的核對程序，讓醫生有更多時間預備，有助避免出錯。