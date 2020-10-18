老翁治高鉀血症死亡 東區醫院揭監察不足

抽血15小時後 巡房揭失去知覺

東區醫院表示，該病人於9月30日因持續氣促入住內科病房，並於10月5日因急性呼吸衰竭送入深切治療部，檢查後發現患肺炎，治療期間出現高鉀血症等，一直接受藥物治理。病人於10月14日轉回內科，醫護當晚9時及翌日凌晨3時為他抽血，鉀濃度仍偏高，需繼續藥物治療及緊密監察。至15日下午6時28分，一名深切治療部護士到內科例行跟進巡房，發現病人失去知覺，儀器顯示其脈搏停頓，經搶救後病人於晚上7時40分離世。

院方表示，檢視過該個案處理流程，認為就病人的高鉀血情况，在監察和治療上未盡完善，已向醫管局總部通報，並會成立根源分析委員會調查及作改善建議，8周內交報告，亦已將個案呈報死因裁判官。

據了解，上述事件屬醫療風險警示事件第9類，即「導致病人永久喪失功能或死亡的其他嚴重事件（不包括併發症）」。東區醫院表示，初步調查認為病人有接受高鉀血症藥物治理，但事件上或可加密抽血監察病人情况。

內分泌及糖尿科專科醫生周振中解釋，正常血鉀濃度約為3.5至5mmol/L，導致高鉀血的原因很多，如病人腎功能差、患糖尿病、接受化療或服用了某些治療腫瘤藥物等，若血鉀濃度高達6至7mmol/L，或影響心臟功能，甚至導致心跳停頓，但若是稍高於5mmol/L，則不太可能導致心臟停頓；由於不知道死者血鉀濃度，難判斷死因。

醫生：抽血次數視乎病情

至於高鉀血病人每日要驗血多少次，周說沒有具體標準，一般而言，醫生會根據驗血結果及病情評估，決定後續跟進，例如是否需暫時停用導致血鉀過高的藥物等。