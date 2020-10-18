指「紅樓用作策劃辛亥革命」 歷史館被古蹟辦促修訂展品

明日（周一）起暫停開放做更新工程的香港歷史博物館，當中常設展覽「香港故事」的6號展區「香港開埠及早年發展」，形容「紅樓是革命黨於起義失敗後的避難所，亦曾用作策劃辛亥革命」。發展局回覆長春社查詢時表示，該說明是多年前的展品，古蹟辦已將古諮會於2017年開會審議紅樓文物價值的結果交予香港歷史館物館參考，以考慮修訂該說明。

長春社促勿無視青山農場歷史意義

長春社高級公共事務經理李少文批評政府玩弄文字遊戲，他說紅樓所在的青山農場，是興中會及同盟會籌劃革命活動的地點之一；至於辛亥革命並非同盟會等人所策劃，當然和紅樓沒有直接關係。不過他說，青山農場作為革命基地，早有多個直接參與活動者的回憶錄作證，即使紅樓日後倒塌，紅樓一帶的土地作為青山農場遺址，亦應保育，促歷史博物館在修訂「官方說明」時，不能無視紅樓作為青山農場一部分的歷史意義。

根據李少文蒐集的資料，青山農場由富商李紀堂於1901年設立，由於當時港府未能覓地設立實驗農場，李紀堂遂借出青山農場部分土地，種植政府引入的農作物，例如甘蔗。

嶺南教授：源於村民訪問 可信存疑

嶺南大學協理副校長、歷史系教授劉智鵬表示，他曾翻查青山農場大量資料，部分資料描寫頗為詳細，但從未提及紅樓；他說，過去不少人相信紅樓與辛亥革命有關，是基於過去有學者於1960年代派人到紅樓，訪問一名村民而得，惟資料未經核實，是否可信存疑，但自此紅樓與辛亥革命有關的說法「流傳了幾十年，傳到好似變了事實」，但他認為只是港人的集體回憶。他說，歷史博物館的「香港故事」展覽於2001年開幕，當中紅樓的說明是根據過去流傳的資料編寫，資料不準確亦不出奇。

（城市保育）