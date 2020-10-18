一級歷史建築 2017年險被拆 資助復修3年未動工 環團憂紅樓失修倒塌

明報記者 馬耀森

本報記者上月底與長春社高級公共事務經理李少文到紅樓，見外牆大部分紅漆已褪色，部分窗戶被拆走，紅樓外長滿雜草。李少文說，紅樓殘破不堪，若不盡快維修，擔心有倒塌風險。對於維修計劃因業主未能提交足夠資料而未能開展，他說感到驚訝和憂慮。

業主未交足夠資料 資助申請未批

對於政府以「正在處理業主申請為紅樓維修」為由，未有再啟動程序將紅樓列為法定古蹟，李少文認為並不合理，「如果紅樓不值得升格，政府最初都不會宣布列為暫定古蹟」。他又說，政府沒有交代為何紅樓作為法定古蹟的門檻為與辛亥革命直接有關，而無視其作為青山農場一部分的歷史意義（見另稿）。

倘公帑助復修 10年不能拆

本報查冊發現，睿麗有限公司自2016年11月以500萬元向李兆堃買入紅樓後，一直持有該物業。睿麗有限公司董事為肖俊鋒，報住深圳市南山區，填報中國身分證號碼。

發展局回覆本報查詢表示，當局於2017年初與紅樓業主代表商討「寓保育於發展」方案，得悉業主原本計劃重新發展紅樓及相關地段，政府其後和業主達成共識，業主同意保留紅樓，並於2017年9月在歷史建築維修資助計劃下提出申請，打算利用計劃提供的資助為紅樓做維修工程。按維修資助計劃條款，業主在完成維修工程後的10年內，不得拆卸紅樓及不得轉讓紅樓業權。

發展局：未證與革命直接有關 未納古蹟

發展局稱，古物古蹟辦事處於2017年重新檢視紅樓過去的評級，然後將研究結果交予獨立的歷史建築評審小組考慮。經審議後，評審小組認為沒有經過證實、可信而確切的新資料，足以支持紅樓與辛亥革命直接有關，因此建議維持紅樓一級歷史建築的評級。古諮會於2017年12月開會審議古蹟辦的研究及評審小組的建議後，同意沒有確切證據證明紅樓與辛亥革命有直接關係，決定維持紅樓為一級歷史建築，不會建議將紅樓列為法定古蹟。

（城市保育）