WWF違規挖米埔地稱政府統籌 水署反駁

WWF：屬公共消防栓升級工程

長春社公共事務經理吳希文表示，早前收到投訴稱有人在担竿洲路進行挖地工程但無向城規會申請，他到場看過，地盤涉及整條担竿洲路，直抵WWF的訪客中心，有部分魚塘塘壆的泥土有被挖鬆的痕迹。吳指9月曾下幾場大雨，憂慮工程受污染泥土會流到魚塘及濕地，影響生態環境。

據城規會地圖及漁護署文件，担竿洲路位於「自然保育區」範圍，而連接的WWF訪客中心則位於受國際公約所限的「拉姆薩爾濕地」範圍。規劃署證實，涉事地點位於「自然保育區」地帶，任何挖土工程都必須獲城規會的規劃許可，但城規會沒有收到相關工程提出的申請。

WWF回覆本報查詢時表示，因担竿洲路的消防栓不符合現時標準，水務署與WWF合作進行公共消防栓升級工程，解決路線調整問題及水壓技術諮詢，形容是政府統籌，工程實施和開支由WWF負責，現已敦促承辦商與地政總署、水務署及規劃署聯絡。

地政總署：悉未獲許可 9月下旬已叫停

惟水務署否認統籌工程，反指是WWF委託顧問公司向水務署申請消防供水，自行聘承建商敷設地下水管，再連接水務署現有水管。水務署稱水管敷設工程是由WWF的顧問公司「負責監督及統籌」。

地政總署亦稱元朗地政處今年5月批出相關挖掘准許證申請，申請人須確保工程符合《城市規劃條例》，但在9月下旬收到規劃署通知，工程未取得規劃許可，已即時要求停止工程。