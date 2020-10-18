小秋彥去世 父母謝網民支持不孤單

今年8月26日，媽媽懷着29周大的小秋彥去產檢，發現女兒心跳很慢，需緊急剖腹生產，歷時一個半小時，只有1.18公斤的小秋彥來到這世界。弱小的軀幹需長期連接多部醫療儀器，小秋彥出世的第11天，媽媽才可以首次輕捉女兒的小手，「這已經很不簡單了」。

小秋彥出生後經歷過不止一次爆肺，令肺部和喉嚨流血水；沒法自行排便，導致小秋彥出現水腫，需要刺穿心包及插肺喉，排走體內多餘積水；還接受過多次手術、不計其數的輸血、轉換呼吸機等，小秋彥總是在鬼門關徘徊。她的父母上月開設fb專頁，在網上分享與女兒的經歷，亦希望終有一日小秋彥可回家，看看醫院外的世界，不少網民留言為小秋彥一家打氣。

如賣火柴的小女孩 帶着祝福離去

昨晨，小秋彥的父母在專頁透露，女兒已離開人世。小秋彥媽媽在專頁發文，回想在女兒出世前兩三小時，與肚皮內的小秋彥說了《賣火柴的小女孩》的故事，媽媽驚覺「原來不是所有安徒生故事都適合胎教」，結局是「人們發現了街角小女孩的身體，手握火柴枝，臉上帶着微笑……故事書上最後一句寫到『人們只知道小女孩凍死了』」。

但故事的寓意仍不時在小秋彥媽媽的腦海浮現，當小秋彥的情况愈來愈差，媽媽又想起賣火柴的女孩，「總覺得彥彥和小女孩一樣經歷『苦』，但還有幻想中的甜，到彥彥成為小天使後，爸爸和媽媽心裏終於慢慢感到平安，因為我們知道，彥彥和賣火柴的小女孩一樣，是帶着祝福離開的」。

小秋彥父母同時發文，感謝網民祝福，讓他們不在孤單中與摰愛說再見。