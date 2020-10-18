創立腦創傷復康計劃 統籌病童個案增成效

半癱童密集治療 一年多重返校園

曹蘊怡以一名從高處墮下的男童為例，男童入院時多處骨折、出現腦出血，手術完成後，深切治療部的醫生立即聯絡曹的團隊，為手術後失去視力、半邊身癱瘓、不能自行進食的男童做評估及設計復康計劃，「小朋友出現腦創傷的一刻已要開始復康計劃，而最先做的是見小朋友的家長，等他們不會太迷惘」。她稱該男童接受了一年多的密集式復康訓練，雖有輕微行動不便，但已重返主流學校上課。

曹蘊怡說，因腦創傷需接受復康訓練的個案，最多因腦腫瘤而起，現時每年有20多個新個案，其他原因包括腦血管爆裂、意外受傷等。但她說腦創傷引致身體機能有問題的成因複雜，因此團隊會透過特別的磁力共振，並重塑病童腦部，找出受創原因，再為病童度身訂做復康計劃對症下藥，「以前都有復康，但計劃是一個統籌，十幾二十人的團隊有醫生、治療師、聽力學家、社工等，定期與家長開會溝通」。

腦創傷的復康進度和效果不定，曹蘊怡稱，病情太嚴重而未能康復的個案，團隊的訓練對象會由病童轉向家長，教導他們如何照顧殘障的子女。