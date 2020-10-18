【周日人物】難忘早產弟夭折 曹蘊怡立志救病童 照顧腦創傷孩 家屬面前強忍淚水

事隔逾30年，說起弟弟離世，曹蘊怡仍雙眼泛淚。事件後她立志當醫生，而且要做兒科醫生。至今行醫十多年，在病房照顧腦創傷病童，難免有傷心時候，但她說盡可能不會在病童及家長面前哭出來，到下班回家後，她才流下為病童及父母而難過的眼淚。

明報記者 馮樂琳

母親友家早產滿地血 曾聞弟弟哭聲

曹蘊怡記得7歲那年，懷孕6個月的媽媽徵得醫生同意後，母女遠赴美國探望患病的姑婆。某天，曹媽媽在姑婆家中感肚痛，突然在廁所誕下曹的弟弟，「記得屋企老人家攔住不讓我行近廁所，但我都沒有理，只記得廁所一地血，亦聽到弟弟的哭聲」，過了好一陣子，救護車到場，載住媽媽的擔架牀同樣染滿血。之後她沒有再見過弟弟。

平復回憶的傷痛，曹蘊怡笑一笑，「唯一好處是我不怕見血」，也為她立下做醫生的志願。回港後曹蘊怡開始努力讀書，由學校的中游分子變成中上，至中三她向父母表明做醫生的決心。其後她到英國升學，直言整個讀書生涯「最開心是在大學讀醫學院」。在英國實習兩年後，曹蘊怡2007年因爸爸患病而回港執業，並一直在兒科工作。

行醫十多年，以為見慣病童的醫生會看破生死，但曹蘊怡斬釘截鐵說：「習慣唔到。」她記得兒時與媽媽在戲院看《南極物語》，她哭得媽媽大呼尷尬；與記者談起一個個病童，曹亦不時眼濕濕，語帶哽咽。但在病童及家長面前，她都盡量忍住淚水，「不可在病人和家屬面前哭，不可讓自己情緒影響他們」。對病童的眼淚，她都留待下班回家才流出來。

兩歲女孩患癌劇痛難當 家屬前「破戒」落淚

唯一強忍不住淚水的一次，是遇上兩歲小女孩因癌症擴散至骨，曹作為醫生已用盡止痛方法，嗎啡都下了，但小女孩仍不停在病牀輾轉反側，不停說「好痛、好痛」，當時曹的女兒與該病童年紀相若，感受更深，與病童媽媽交談時，曹忍不住「破戒」流下眼淚。但她說，作為醫生的難過，遠不及病童的父母。

曹蘊怡想起一個患心臟病女童，每次回醫院總是跳跳紮，會撲向相熟醫生打招呼，但一次手術後她連續9個月卧牀，雙眼看不見，不能自行進食和走動，也不能說話溝通，女童媽媽每日以淚洗臉，「那媽媽同我講，她很崩潰」。經復康團隊為女童密集式訓練，近兩年後的今日，女童已可重返校園，「要幫病童的家人一齊行這條路，讓他們知道不只是他一個捱。」

嘆殘障人士仍受歧視 為人父母難受

訪問後，曹蘊怡駕車載記者到拍照地點，她肉緊地說必須多分享一個個案。她說近日有位出生後因腦創傷致腦癇症的病童，其媽媽跟曹說：「我接受到兒子一世有特別需要，但當兒子長大後，其他人望着他的歧視目光，令兒子會很不開心，我接受不到。」曹蘊怡慨嘆香港社會對殘障人士仍帶有歧視目光，希望社會給殘障人士的父母及照顧者更多支持。