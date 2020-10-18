陳帆：公屋每戶人數減至2.7 供不應求更嚴峻

陳帆在網誌中引述「房屋統計數字2020」，公屋單位的平均住戶人數一直下降，由2006年每戶平均3人，至2019年下跌至2.7人；並指出由2015/16至2019/20年度，雖然有約6.69萬個公屋單位落成，但公屋居民人數僅上升約6萬。他續稱，因應平均住戶人數下跌，公屋人均居住面積亦因而上升，由2007年的12.2平方米上升至今年的13.4平方米（即144.2平方呎）。

陳帆稱，由於興建一間公屋所需的資源固定，若平均住戶人數下降，即投入同樣資源受惠人數會減少，認為在現時土地不足的局限下，公屋單位供不應求的情况會變得嚴峻。

房會委員倡推長幼共住 換搬大屋租金優惠

現時公屋平均輪候時間為5.5年。房委會委員招國偉指出，2018年公屋申請者有兩成都來自公屋家庭，而居屋白表者在過去數年都有約兩成來自公屋家庭，認為公屋戶分拆家庭有明顯訴求，有可能是考慮到居住環境擠迫。他認為，有需要增加公營房屋供應，同時政府要考慮提供誘因推行長幼共住，建議可以考慮讓合住家庭調遷到較大的單位，或提供誘因如租金優惠，讓年輕人願意與長者共住，「唔係不斷起（公屋）就算」。

另陳帆又提到去年公布《長遠房屋策略》2019年周年進度報告，在2020/21年度起十年期內可建27.2萬個公營房屋單位，雖然此數字較30.1萬個單位的供應目標仍欠缺2.9萬個，但差距已少於上一個十年期6.7萬個單位的推算短缺。