海港遊復航Staycation招徠 首班客人一個

航程一小時 票價100元起

天星小輪昨恢復「海港遊」，一小時的航程裏，由傳統渡輪改裝而成的「世星」輪從尖沙嘴碼頭前往西九文化區方向，再轉彎靠近港島，並往東走，經過灣仔、北角後轉彎靠近紅磡，最後回到尖沙嘴。日間下午3時半班次票價由135元減至100元；黃昏及晚間班次票價由240元減至120元。

昨午3時半首班船上，除了本報兩名記者外，僅得一名乘客楊先生，約有6至7名員工，包括水手、船長及接待員。楊先生居於長洲，平時會留意不同型號的船，愛四處遊覽，有時會坐巴士，昨特意來坐復航兼減價的「世星」輪。除了欣賞風景，他在船上還以腳架自拍。被問船票是否划算，他認為「天星就咁去對面，呢個（海港遊）兜到一個維港，我唔知佢點計啦，但估佢都有蝕住做」，又稱「靜啲少人舒服啲，會搭一次先，再復航可能有第二次」。

天星小輪：本地客無咁熱中 會加強宣傳

據天星小輪網站，世星號可用面積3190平方呎，最多可載180人。天星小輪營運經理林先生說，海港遊暫停大半年，盼測試本地客反應，昨午只有1名客人，晚間有5組客網上預訂，實際客量與預期有少少出入，「本地客佔以前正常兩成以下，市民反應無咁熱中，以往太依靠遊客，不知去到幾時才有旅客」。他透露，開一班船成本要四位數字，未來會加強宣傳，盼更多人知道復航，10月後再檢討推廣策略。

（疫情第三波）