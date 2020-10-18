倡快測先用傳統「金標準」 許樹昌：勿犧牲準確度

本港目前採用「逆轉錄聚合酶鏈反應」（RT-PCR）方式檢測新冠病毒，傳統過程需兩三小時。據許樹昌所知，公院急症室已引入新型GeneXpert快速病毒基因測試，約需30分鐘，助篩查病人再上病房，但每份試劑平均成本約350元，較傳統試劑約100元高2.5倍。

血液學專科醫生馬紹鈞稱，有私家醫院正用GeneXpert快速測試，每份試劑600多元，能化驗呼吸道拭子和深喉唾液樣本，約45分鐘有結果且準確度高，由登記、採樣到取報告最快1.5小時。

據香港醫務化驗所總會主席李偉振所知，現還有「LAMP, loop-mediated isothermal amplification）」病毒基因測試，毋須像PCR般轉換溫度，已可「擴增」病毒基因，約1小時有結果，試劑每份約200元，但其準確度仍待更多數據證明；另有15分鐘抗原測試，但無「擴增」過程，相信準確度較低。他說，上述非傳統PCR檢測一般不能一機同時驗大量樣本，即使更快有結果亦未必適合機場篩查數以千人。至於PCR測試可否減價，李偉振指即使引入內地試劑，使用技術要付專利費和運輸費，其試劑成本仍難低於300元。

15分鐘抗原測試 許：借鑑白宮準確度成疑

若要在機場設檢測中心，許樹昌認為須避免環境受病毒污染，否則樣本連帶受污染會現「假陽性」。他認為若引入快速測試，應先沿用PCR這化驗「金標準」，不能求快而犧牲準確度，他說美國白宮經驗正反映抗原測試準確度成疑，他認為要做大型測試，比較PCR、LAMP和抗原測試，才能較清楚後者會否走漏或走漏多少陽性個案。

（疫情第三波）