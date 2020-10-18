港研引入快速測試 機場或設檢測站 料每次數百元 邱騰華稱「氣泡」航班需彈性

邱騰華昨日在商台《政經星期六》提到，港星兩地均要為氣泡客檢測，而檢測次數需視乎逗留時間長短調整，現很多細節待雙方協議；另「氣泡」要能放能收，疫情受控時，可每天一兩班航機，且逐漸增加，疫情轉差時，或減至一班航機甚至停飛。

邱說，衛生署及機管局正研究為旅客引入快速測試，料每次檢測費可以是數百元，將來若引入獲認可的快速測試，相信檢測費將下調。他又指機組人員亦需檢測，近期創科局、衛生當局常就不同新檢測方法做認證，將來航空業、飲食業、安老業、旅遊界從業員亦需研究是否要多檢測。

政府6月曾宣布與11個國家商討「旅遊氣泡」，邱稱有時部分國家開出的條件阻礙長遠旅遊往來，例如只限商務客、局限只可到特定酒店或公司，甚至規定要有醫療人員陪同，故需審視。

陳肇始隨後在同一商台節目稱，將來疫情穩定，多了旅客，現需很多工序的檢測未必可持續，要思考如何轉變。她說，若要加快檢測，可研究縮短流程，在機場設實驗室或檢測點是大勢所趨，若有私營化驗所有興趣，可縮短出結果時間，政府會歡迎。至於會否引入快速測試，她說衛生署正研究，最重要其敏感度等達到標準。

機管局研究 盛智文盼25分鐘內有結果

機管局董事會成員盛智文表示，需研究機場物流、旅客走向等，再決定在機場設快速檢測中心的位置，並需聽取衛生署意見，有關選址不單要應付新加坡旅客，需應付將來不同「旅遊氣泡」開通帶來的旅客流量，並盼可於15至25分鐘內得到快速檢測結果。機管局發言人回覆，會與相關政府部門及航空公司緊密合作，配合恢復航空交通往來，包括入境客在機場檢測。

旅業促旅團免限聚 邱：需研如何做足防疫

另外，旅遊業界要求旅行團不受限聚令規管，放寬至每團20至30人，邱騰華稱需要過程討論，研究如何確保旅行團做足防疫工作，一是訂立特定防疫規例，一是引入相關指引，「無人想消閒時染疫，同時亦不想因種種限制，正常活動都做不到」。至於可否放寬旅遊巴上不用守4人限聚令，邱稱「不想叫放寬，叫放寬好似是『鬆手』，其實是合作和負責任的做法」，合作是按需要修例、行業做好防疫管理、市民接受新常態。

台回應查詢：觀察港疫情 評估開放否

商經局商議旅遊氣泡的地方不包括台灣，本報上周四向台灣陸委會查詢，昨獲回覆表示，台灣相關機關會持續密切觀察香港疫情，評估是否進一步開放香港居民可到台灣的事由與對象。該會稱目前台灣採取「境外風險嚴管、境內鬆綁」，以台灣人安全為最先考量。

明報記者

（疫情第三波）