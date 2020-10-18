對強制檢測有保留 區結成：限制與效果要相稱

有個案多次求醫未驗 陳肇始：不理想

港大微生物學系講座教授袁國勇早前建議強制要求輕微病徵者檢測，若病人向私家醫生求醫時拒驗，私家醫生應通報，由衛生署和警方上門為病人檢測，否則要罰款，甚至監禁。這建議引起憂慮，有意見擔心強制檢測打壓病人選擇權及擴大警權。

陳肇始昨在商台表示，正研究要求輕微病徵者強制檢測的法律框架。她說，3月至今私家醫生提交逾11萬個樣本，當中925個陽性，陽性比例約0.8%，但不時有個案不止一次向私家醫生求醫，仍沒檢測，情况不理想。她說衛生防護中心已向私家醫生發信，呼籲在第四波疫情前的關鍵時刻，盡量為輕微病徵者做檢測。

區：若要醫生檢舉 會損醫患互信

區結成接受本報訪問時表示，任何限制措施都要考慮與預防效果是否相稱，他估計袁國勇是擔心本港冬季疫情會如歐洲般「慘烈」，有數以萬計市民染疫、數以千計死亡，致醫療系統崩潰，故提出強制檢測。不過，他對強制檢測有保留，認為不應基於擔憂而預先限制自由，「除非疫情突然急速上升，每日有數十宗個案，醫院病牀即將爆滿，病人等數日仍不能入院，到時再要求強制檢測或會較合乎市民心中的尺度」。

區又說，若要求私家醫生「檢舉」不願檢測的輕微病徵者，會破壞醫患關係，「這不是檢舉車輛違泊那麼簡單，醫生會將保護病人和建立互信擺在優先位置，若病人不『聽話』就要交給衛生署和警方，搞到病人要坐監，相信不會有很多醫生做得出」。

此外，區認為由警方跟進個案並不可行，因為現時警民互信低，警方執行其他公共衛生法例已引起爭議，且執行強制檢測對警員亦有健康風險。

區建議當局可考慮要求私家醫生通報不願檢測的輕微病徵者，由衛生署向病人跟進，例如上門派樣本瓶或採樣，但不應強制病人檢測，亦不應有刑責。他認為，即使病人向私家醫生求醫時不願檢測，但衛生署聯絡病人時，病人或會意識到情况嚴重，相信有八成人都會願意檢測，「遇到個別很『硬頸』的病人，再考慮如何處理」。

（疫情第三波）