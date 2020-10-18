院舍憂爆疫抗拒 外展醫生改視像診症

鄭戩毅說，老人科醫生要兼顧老人科外展隊及醫院工作，每半年輪替一次，在外展隊中，會朝九晚五到老人院診症，每日到訪2至4間。一般到診密度是根據院友數目，大院會每兩周到訪一次；規模較小的老人院會隔三四周去一次，每次會為10至15名院友診症。

資助院舍應對疫情較佳

醫生嘆私營環境「十年如一」

鄭戩毅服務的舊區不止一間私營老人院有院友確診新冠病毒，他說印象中涉疫情的老人院環境「一般」，而其中一間的負責人知悉有院友懷疑確診時已相當緊張，當醫生致電查詢有否其他院友發燒，負責人隨即問：「係咪我哋中咗？」其後再有其他私院現確診，他說當時疫情嚴峻，每日有逾百宗確診，擔心會廣泛牽連到其他老人院。

他又說，私營與政府資助老人院應對疫情的能力有明顯差異，當中有資助院舍添置全身消毒噴霧機，並加闊飯桌之間的距離、增加膠板等，但私營院舍未見上述措施。他慨嘆部分私營院舍環境「十年如一」，他曾向較殘舊的私院職員說「好心就裝修吓」，惟職員稱礙於資源問題難以裝修。他期望政府增撥資源及用地，提供價廉物美的院舍予長者安老。

（疫情第三波）