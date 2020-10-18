營養師：疫下多拖延送院 營養不良常見

無法見家屬 影響情緒進食

聯合醫院老人科醫生、公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，曾有腦退化、體弱的長者進食量減少，送院後被發現缺水、電解質失衡。進食可吸收鈉、鉀、鎂、磷及鐵質等，若鐵質不足會貧血，鉀質失衡會心率不規則。她說視乎情况持續多久、能否及時送院，否則會有生命危險。

香港營養學會副會長張智良說，隨着疫情第三波爆發，老人院收緊探訪，有長者因無法見到家屬影響情緒，進食轉差。他觀察到疫情下入院的院舍長者中，普遍出現營養不良相關情况，包括體重於三四個月內下跌5%至10%；血色素明顯下降至貧血水平；進食量減一成至三成；以及蛋白質指數下跌至低水平。

營養不良影響免疫系統

研究：住院時間增半

張說難以對比疫情前後營養不良長者入院的升幅，而為免感染病毒，院舍如認為長者「不是太差」，未必安排送院，但現時長者情况「拖到比較差」才入院。他說營養不良會影響免疫系統，如治療一般呼吸道感染時，除了用藥，亦依賴患者免疫系統。若蛋白質指數下跌，免疫力減弱，復元時間相對較長。慢性阻塞性肺病患者本身呼吸效率較低，營養不良亦會導致胸腔擴張力度下降，影響呼吸。

張續說，綜合新加坡及美國的研究顯示，一般營養不良患者住院時間較其他患者多一半至一倍。他期望院舍在有限人手下盡量善用電話或視像通話，讓長者見家人；另善用視像診症以改善長者營養問題。

（疫情第三波）