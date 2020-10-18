院舍禁探訪阻家屬餵食 長者消瘦 七旬翁接認障老伴回家照顧 「一腳踢」辛苦無助

明報記者 許芳文

職員透露只餵7分鐘 醫生稱不理想

院舍禁探訪的副作用漸浮現，公立醫院老人科專科醫生鄭戩毅表示，有外展護士發現疫情下，長者不願進食或食量減少而入院的個案較以往多，有老人院職員曾私下向護士透露，每名長者只獲餵食7分鐘，情况較差的長者最多20分鐘，他形容時間「不理想」。

鄭又說，資助院舍禁探訪做法不一，有院舍容許家傭每日探望長者。一名患認知障礙的89歲婆婆原被建議插胃喉，但家傭每日餵食午餐及晚餐，婆婆疫情期間都「食得好」。相反，一名88歲婆婆疫情期間進食量減少三分之一，其女擔心情况一直轉差，遂接母親回家，每日花9小時餵食，但家中沒有氣墊牀，婆婆只能睡沙發，結果回家約一周已出現壓瘡，要重返院舍。

記錄老人院長者體重 醫生：爆疫後漸降

聯合醫院老人科醫生、公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，過去一直到觀塘老人院診症，不少私營院舍質素參差，膳食不太精美，甚至「難食」。疫情前家屬會送食物到院舍並親自餵食，確保長者吸收足夠營養；另有「行得走得」的長者會外出飲茶等。

馬仲儀每次到老人院都會記錄長者體重，她說自疫情初期，長者體重漸降，至六七月情况明顯，但由於沒全盤分析數據，未知具體跌幅。她曾就長者體重下降向院舍職員查詢原因，但有職員拒答，或「堅稱」食得足夠。

疑院舍餵食不當致婆婆肺炎

除了消瘦，有長者更疑餵食問題致肺炎。年輕時從事電子工程業的陳先生現年77歲，已退休，其75歲妻子以往曾任教師，近年患上認知障礙及不良於行，自五六年前入住津助安老院，月費約3000元。陳說以往每天都會到老人院照顧妻子飲食，她原本體重約52公斤，其後下跌，但都維持40公斤以上；疫情前他一度帶妻子回內地交親戚照顧，多年來一直無大礙。

然而，陳於6月底送妻子返回香港院舍居住並隔離，妻子於10多天後患上肺炎及發燒，入住明愛醫院時體重跌破40公斤，其間要插鼻胃喉補充營養，約10日後出院返回老人院；詎料翌日再因肺炎入院。他引述醫生指妻子因食物「落錯格」導致肺炎，他形容妻子「個肺花晒」，要注射抗生素，又質疑院舍職員餵食不當、餵得快，令食物入錯氣管。

疫情下家屬無法探訪，陳擔心妻子飲食情况持續轉差，故接走妻子回家照顧。他每日打掃，替妻子換片和抹身、洗衣服及買菜等「一腳踢」，中午及晚上給妻子餵糊餐各兩小時，忙到每天凌晨三四時才能入睡。

妻子回家約兩個月，陳說她精神狀態較住院時好得多，但慨嘆自己很辛苦，期望疫情結束後帶妻回內地交親戚照顧。被問到如何長久獨自照顧妻子，他說只能「見步行步」，現坊間上門照顧每小時需400多元，他負擔不了，盼可獲支援。

社署：未發現大批院舍長者體重下降

社署發言人回覆稱，安老院牌照事務處督察會突擊巡查，抽查體重等紀錄以了解護理服務，以及檢視院舍膳食安排，包括餐單、食物分量、種類變化及製作等，以查核院舍有否遵照規定。署方又稱，疫情期間未有發現大批長者體重下降，亦沒收到相關報告。

（疫情第三波）

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