報道稱國泰下周裁員 工會：未聽聞

前日晤資方 共識裁員為末策

《經濟日報》及《新城電台》昨均引述消息稱，國泰將於本月20日或之後開始裁員。據報道，A級基層員工可獲一個月工資遣散費； B級基層或以上員工可獲3個月工資遣散費，亦或會削減退休福利；而留職員工則需減薪三至四成。另外，報道引述消息稱，國泰會分開空服人員及國泰城或地勤人員，用兩日時間裁員。

國泰：不評論傳聞

國泰回覆本報表示，就坊間各種揣測及傳聞不作評論，又稱正全面檢視集團各方面的業務營運，在第四季就未來的營運規模及模式向董事局提出建議。

國泰空中服務員工會主席王思敏表示，暫時未收到任何有關裁員的最新消息，工會仍在爭取不裁員，不會評論傳聞的補償方案。她補充，前日與資方開會時，亦提出了節流的方案讓資方考慮，但當時資方只是表示會與更高級的管理層反映，未有任何承諾。